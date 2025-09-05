Presidente Boric destaca en consejo de gabinete acuerdo por voto obligatorio con multa

En un nuevo consejo de gabinete, el Presidente Boric se refirió a tres temas de actualidad, como son la responsabilidad fiscal, la supuesta “red de bots” denunciada en un reportaje televisivo y la reposición de multa al voto obligatorio.



“Quiero ratificar algo que hemos dicho en todos los tonos, y yo tengo la profunda convicción que es parte de nuestro deber con Chile, que es cuidar la responsabilidad fiscal, porque sin responsabilidad fiscal no hay progreso ni hay justicia social. No podemos hipotecar el futuro”, señaló el Mandatario al inicio.



“Por eso, en la elaboración del Presupuesto en el que hemos estado embarcados durante estas últimas semanas, la responsabilidad fiscal, por cierto, en conjunto con atender las necesidades de la población en temas tan urgentes como salud, vivienda, educación, y tantos otros, es parte de los principios a equilibrar y lo tenemos absolutamente claro y vamos a cumplir con este objetivo”, agregó.



Boric se refirió después al tema electoral: “Es un mes intenso, hemos visto cómo empiezan a desplegarse las campañas. Deseamos desde el Gobierno que lo hagan en buena lid, de buena fe, poniendo los argumentos sobre la mesa respecto de las propuestas que le plantean al país”.



“Sin caer en la desinformación, en el engaño, que son prácticas que socavan la democracia y que no le hacen bien a nadie. Y hemos visto en los últimos días como están, por algunos, bastante naturalizadas. Y no queremos que la desinformación le haga daño a nuestra democracia que tanto nos costó recuperar y de la cual estamos orgullosos”, remarcó.



“Tenemos la obligación de garantizar que las elecciones se realicen como corresponde, el Servel cumple ahí un rol impecable, siempre nos enorgullecemos de lo bien que funciona el Servel”, comentó.



Respecto al debate sobre el voto obligatorio, el Mandatario señaló: “Quiero decir de manera muy explícita que como Gobierno todos respaldamos el acuerdo al que llegó nuestra ministra (de la Segpres), Macarena Lobos, que hace un trabajo gigante en el Parlamento para llegar a acuerdo con diferente voluntades respecto al tema del voto y lo que conlleva también la multa”.



Esto después de que el martes se rechazara en la Cámara, y con votos del oficialismo, la sanción para quienes no concurran a las urnas. Situación que ahora se espera corregir en el Senado.



En esa línea, sostuvo que “hay un debate que es totalmente legítimo que es permanente en las diferentes sociedades, si es que el voto debe ser obligatorio, debe ser voluntario, y cuál deben ser los requisitos. Pero el voto hoy día es obligatorio y nosotros como Gobierno tenemos el deber de respetarlo y hacerlo respetar, por lo tanto, vamos a ingresar las indicaciones que habilitan la discusión sobre la multa para los ciudadanos, en el marco del voto obligatorio, porque es lo que corresponde y como gobierno vamos a honrar este acuerdo al que ha llegado nuestra ministra”.



Agregó que “además ingresaremos, es parte del acuerdo, una reforma constitucional que eleva los requisitos para el sufragio de las personas extranjeras, porque tenemos la convicción de que el Presidente de Chile lo deben elegir con prioridad los chilenos y chilenas, y y este acuerdo supone que ambas iniciativas se tramiten de manera conjunta y sean despachadas de manera conjunta, no me cabe ninguna duda que si todos actuamos de buena fe este acuerdo se va a cumplir, y quiero dar esta señal”.



El Mandatario, además, volvió a destacar el aumento del pago de la PGU e hizo un llamado a celebrar las próximas Fiestas Patrias con responsabilidad.