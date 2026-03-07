Presidente Boric en acto de despedida: “Me voy con la frente en alto y las manos limpias”

El Presidente Gabriel Boric se despidió este sábado de sus adherentes desde el Palacio de La Moneda. La gente se reunió en la Plaza de la Constitución.

“Me voy con la frente en alto y las manos limpias”, aseguró el Mandatario y agregó que aunque “el miércoles dejamos La Moneda, seguiremos luchando por un Chile más justo”.



En su intervención, Boric realizó un balance de su gobierno y destacó que los avances logrados fueron fruto de un trabajo colectivo.



“Soy un Presidente joven y asumí con humildad el mandato que hace cuatro años ustedes me dieron. Pero la política es un ejercicio colectivo y ha sido todo un equipo el que ha trabajado sin parar para hacer grande a Chile”, aseguró.



Boric también agradeció a los integrantes de su gabinete y a los funcionarios públicos que participaron en su gestión y aclaró que el trabajo realizado durante su mandato “fue posible gracias al esfuerzo conjunto de colaboradores en todo el país”.



Durante el discurso, mencionó algunas de las iniciativas impulsadas durante su administración, destacando políticas sociales y reformas que, según indicó, “han tenido impacto en distintas comunidades del país”.



Entre ellas mencionó la nueva legislación pesquera, los centros comunitarios de cuidado del programa Chile Cuida, la implementación del copago cero en el sistema público de salud, la distribución de recursos del royalty minero y la reforma al sistema de pensiones.

“Son ustedes, la gente común y corriente, quienes nos han dado la energía para luchar”

El Mandatario también enfatizó el rol de la ciudadanía en los avances del país. “Son ustedes, la gente común y corriente, quienes nos han dado la energía para luchar día a día”, expresó.



La convocatoria fue organizada por siete mujeres del colectivo “Unidos con Boric”, quienes financiaron la actividad mediante autogestión, incluyendo rifas y venta de productos en distintas instancias.



El evento comenzó cerca de las 10:00 horas con presentaciones de cantautores independientes y discursos de las organizadoras. Entre las autoridades presentes se encontraban algunos ministros del gabinete, mientras que el Frente Amplio fue el único partido que confirmó oficialmente su participación.



