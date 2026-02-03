Presidente Boric evoca a Sebastián Piñera en inauguración en la Región de Aysén

Este martes, y en su primera actividad de su gira por las regiones de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Magallanes y la Antártica Chilena, el Presidente Gabriel Boric encabezó la inauguración de la primera etapa de la nueva conexión vial entre Río Tranquilo, Lago Brown y la frontera con Argentina.



En la actividad también estuvieron presentes la ministra de Obras Públicas, Jessica López; el gobernador de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Marcelo Santana; el delegado presidencial regional, Jorge Díaz; y el alcalde de Cochrane, Patricio Ulloa.



“Este tramo partió con el Presidente Piñera en el año 2018. Pronto se van a cumplir dos años desde el fallecimiento del Presidente Piñera y la mejor manera de recordarlo es justamente continuar con estas obras. Yo desde acá saludo a su familia y le digo que estamos continuando, como Presidente de la República, con una política de Estado que partieron quienes nos antecedieron y que tendrán que continuar quienes vengan. Porque así se construye Chile”, sostuvo el Mandatario.

La nueva ruta contempla un tramo de 15 kilómetros que bordea el Lago Brown



La nueva ruta contempla un tramo de 15 kilómetros que bordea el Lago Brown en la Provincia de Capitán Prat. Las obras de la primera etapa consistieron en la ejecución de un camino de penetración que tiene como principal objetivo sacar del aislamiento a lugareños del Lago Brown – Lago Cochrane, permitiendo la comunicación e integración de estos hacia los centros poblados cercanos por una vía segura, hasta hoy inexistente en toda su longitud. El camino contribuye a mejorar la calidad de vida de los lugareños e incorporar nuevos sectores al ámbito turístico de la Región de Aysén.



Asimismo, permite generar circuitos de viaje que tienen a la Ruta 7 como eje principal.



“Aquí hay naturaleza, hay vida, en donde el desarrollo es consustancial al resguardo y preservación de esa naturaleza y eso es algo que tienen muy claro quienes viven acá, quienes habitan acá. Queremos desarrollo, queremos más turismo, porque el turismo es una industria virtuosa que genera identificación con el territorio y que da empleo local. Y que además cuida lo que tiene”, indicó el Mandatario.



Por su parte, la ministra de Obras Públicas reconoció que “es un orgullo el trabajo que mantiene nuestra dirección de Vialidad con el Cuerpo Militar del Trabajo. Gracias a esta productiva alianza es que hoy podemos inaugurar la primera etapa de esta nueva conexión vial que viene a cambiarle la vida a las personas que viven en Cochrane y los sectores aledaños, así como también potenciar el enorme atractivo turístico de esta zona”.



En materia de inversión, el presupuesto vigente es de más de 11 mil millones de pesos. La segunda etapa contempla constituir una vía de comunicación hasta la frontera con Argentina, permitiendo con ello la apertura de accesos y vías de transporte de productos regionales relacionados con la crianza y la producción de ganadería bovina y ovina.