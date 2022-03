Presidente Boric firmó el Acuerdo de Escazú: “Ha sido un anhelo de hace mucho rato”

El Presidente Gabriel Boric firmó la mañana de este viernes el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional firmado por países de América Latina y el Caribe respecto a protocolos para la protección del medio ambiente y que el exmandatario Sebastián Piñera no suscribió.



“Estoy tremendamente feliz y orgulloso de estar aquí con todos ustedes (…) firmando un proyecto que va a hacer realidad la participación de Chile en el Acuerdo de Escazú. Tengo súper claro que ha sido un anhelo de hace mucho rato, por el cual muchos de ustedes han trabajado por años”, partió expresando el Mandatario.



Luego se dirigió “a quienes perseveraron por impulsar este acuerdo. Me gustaría agradecerles. Recuerdo que en casi todas las giras durante la campaña, nos encontrábamos con activistas y defensores medioambientales, generalmente mujeres, que nos instaban a firmar el Acuerdo de Escazú”.



“Recuerdo que nos comprometimos, sin tener muy claras las dimensiones de los tiempos, que en la primera semana vamos a firmar el Acuerdo de Escazú. Hace una semana todavía no asumíamos, y hoy estamos firmando y cumpliendo este compromiso”, remarcó.



La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, sostuvo que “hoy es un día emotivo y largamente esperado por quienes creemos que los Derechos Humanos, la democracia, y nuestro deber de transitar a un modelo ecológico justo, es la tarea más importante de esta época. Nos encontramos ante la peor crisis ecológica de la historia, y requerimos enfrentarlas de forma conjunta. Solos no seremos exitosos”.



“La urgencia es tal, de tal magnitud, que hoy no es momento para más vacilaciones, sino que de tomar acciones decididas y transformadoras, donde hay que escuchar a la ciencia y también a la economía, porque la ventana de oportunidad para enfrentar tanto la crisis climática como la biodiversidad, se nos está cerrando aceleradamente”, manifestó.



Además, indicó que “necesitamos de distintos conocimientos y saberes, de grupos usualmente marginados de la toma de decisiones, necesitamos de todas y todos quienes están dispuestos a superar un modelo que ha roto la armonía con la naturaleza”.



“Con este sentido de urgencia, el Acuerdo de Escazú, el primer y único tratado ambiental de América Latina y el Caribe, surge como una potente herramienta para el cambio que anhelamos”, afirmó.



Rojas reconoció que “las disposiciones establecidas en el Acuerdo de Escazú han sido reconocidos como de vanguardia. Su objetivo es ‘garantizar la implementación plena y efectiva de América Latina y el Caribe, de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, y acceso a la justicia en asuntos ambientales'”.



“La aprobación del Acuerdo de Escazú para Chile nos pondrá manos a la obra a una demanda muy sentida por nuestra sociedad, por una mejor información, participación y justicia ambiental. Permitirá que el Estado se ponga a tono con una sociedad que reconoce cada vez más que no hay otra forma de desarrollo que no sea con la protección de la naturaleza”, resaltó.



Finalmente, dijo: “Hoy celebramos este paso en la dirección correcta. Agradecemos a quienes lo hicieron posible, y les aseguro que desde el Ministerio del Medio Ambiente, trabajaremos para hacer de la democracia ambiental una realidad en nuestro país”.