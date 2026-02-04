Presidente Boric inaugura nuevo hospital de Chile Chico

El Presidente Gabriel Boric inauguró el nuevo Hospital Dr. Leopoldo Ortega en la comuna de Chile Chico, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.



Con una inversión total cercana a los 39 mil millones de pesos, la nueva infraestructura permitirá mejorar el acceso, oportunidad y calidad de atención de salud de más de 6 mil personas, fortaleciendo la red asistencial regional y dando respuesta a esta demanda histórica, en una zona caracterizada por su aislamiento geográfico, dispersión poblacional y limitadas alternativas de acceso a prestaciones sanitarias de mayor complejidad.



“Este hospital constituye una de las iniciativas de inversión pública en salud más relevantes de toda la Región de Aysén: por su magnitud financiera, por su significado descentralizador, territorial y social”, destacó el Mandatario.



Asimismo, señaló que “hay políticas de Estado que trascienden los gobiernos. Por eso era importante la mención que se hacía a la Presidenta Bachelet, por eso es importante recordar parte de la historia del hospital, que partió como una casa de socorro en 1939 y se fundó como hospital en los 60, y desde la década del 90, Chile Chico comenzó a demandar la renovación del hospital. Imagínense, casi 30 años, prácticamente 30 años, demandando la renovación del hospital que hoy día ve la luz”.



El Jefe de Estado enfatizó también “en todos quienes trabajaron aquí, y los representa el doctor Leopoldo Ortega Rodríguez que el hospital lleva su nombre, porque son muchos los trabajadores y trabajadoras que han hecho posible que en un lugar como este, donde habitan 4.900 personas, tenga la dignidad que corresponde”.



“Es importante que el Presidente de la República sepa que en los lugares más aislados, en los lugares más recónditos de nuestra patria hay chilenos y chilenas que merecen la misma consideración que cualquier otro que vive en los grandes centros urbanos”, agregó.



Con cerca de 5 mil metros cuadrados, el nuevo hospital cuenta con 7 camas de hospitalización, un pabellón quirúrgico, una sala de parto inminente, un servicio de urgencia y un servicio de atención ambulatoria con 24 box.



El edificio asistencial cuenta con otras unidades de apoyo diagnóstico y terapéutico, imagenología, farmacia y servicios de apoyo técnico como esterilización, lavandería y central de alimentación.

“Hoy el extremo sur y en específico Chile Chico cuenta con un nuevo hospital que marca un antes y un después para la comunidad. Pasamos de un recinto pequeño a un establecimiento mucho más grande y moderno, con casi 5 mil metros cuadrados, diseñado para responder mejor a las necesidades de cerca de cinco mil personas que viven en esta zona tan austral del país”, indicó la ministra (s) de Salud, Andrea Albagli.



“Este nuevo recinto permite una atención más digna, más segura y con mejores condiciones tanto para los pacientes como para los equipos de salud, incorporando espacios clínicos adecuados, camas renovadas y mayor capacidad resolutiva local”, añadió.



El nuevo hospital de Chile Chico lleva el nombre de Leopoldo Ortega Rodríguez (1922-2002), médico cirujano que trabajó como médico tratante en la entonces Casa de Socorros de la comuna. El Dr. Ortega, además, ocupó diversos cargos de representación popular: fue regidor en 1961, en representación del Partido Comunista; alcalde entre 1963 y 1967; y diputado por Aysén, Coyhaique y Chile Chico entre 1969 y 1973.