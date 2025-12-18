Presidente Boric inaugura nuevo parque de la Alegría en Renca

El Presidente Boric, junto a la ministra de Obras Públicas, Jessica López y el alcalde de Renca, Claudio Castro, encabezó este jueves la inauguración del parque de la Alegría, ubicado entre la Av. Condell y Av. Vicuña Mackenna, en la comuna de Renca.



Acompañado de autoridades, representantes de la empresa concesionaria, niños, niñas, jóvenes y deportistas, el Mandatario recorrió el parque y sus instalaciones, entre las que se encuentra un área de calistenia, un skatepark, pasto sintético e iluminación para la cancha de fútbol, un centro cívico, una cancha de patinaje, juegos para niños, un área de cuidado para mascotas, canchas multiusos reacondicionadas, juegos para primera infancia, nuevos baños inclusivos, sendero peatonal, entre otros.



El mejoramiento del parque -anteriormente conocido como Parque Costanera– se realizó al alero del Programa Buen Vecino de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, que busca recuperar espacios públicos con sentido comunitario en el entorno de la infraestructura concesionada.



“Los espacios públicos son de todos. Son de cada uno de ustedes. Y al cuidarlos, nos cuidamos todos. Al recuperarlos, recuperamos el sentido de comunidad (…) hoy día son lugares de deporte, de encuentro, de amor. Yo me alegro y me enorgullece profundamente lo que se está haciendo acá, cruzando el río en Cerro Navia”, dijo el Jefe de Estado.



Este proyecto, que contó con una inversión de más de 6.877 millones de pesos, es fruto de la colaboración público-privada y responde directamente a las demandas de la comunidad de transformar un espacio subutilizado en un punto de encuentro seguro, inclusivo y activo.



“Estamos felices de entregar este nuevo espacio público para las familias de Renca. Gracias a la alianza público-privada, con una inversión cercana a los 7 millones de dólares, logramos transformar un lugar abandonado y peligroso en un parque de casi 6 hectáreas, con áreas verdes e infraestructura de primer nivel para el desarrollo de distintos deportes y la recreación, donde las familias podrán disfrutar en forma alegre y segura”, afirmó la ministra de Obras Públicas, Jessica López.



El Parque de la Alegría en Renca se realizó a través de un proceso participativo y en coordinación con el municipio, para que las obras concesionadas se integren armónicamente a la ciudad y los barrios aledaños, aportando seguridad, conectividad local y espacios más amigables.



“Para que en todo lugar en donde se construya una obra pública no sea una cicatriz (…) sino que sea un espacio de oportunidades, de trabajo, de encuentro, de bienestar social. De eso al final del día se trata este Parque de La Alegría”, finalizó el Presidente.