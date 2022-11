Presidente Boric: “No hay ningún fundamento para que el paro continúe”

El Presidente Gabriel Boric se refirió, desde México donde se encuentra en el marco de una gira-a la paralización convocada por gremios transportistas que ya suma su cuarta jornada bloqueando rutas desde Arica a la zona centro sur.



El Mandatario hizo un llamado a deponer la movilización, y aseguró que “el paro que han llevado adelante diferentes grupos de camioneros afecta la vida de chilenos y chilenas y no es contra el Gobierno, es contra la ciudadanía”.



“Hoy día hay familias y personas que tienen dificultades para llegar a sus trabajos, a los hospitales, a la construcción de casas, se altera la vida cotidiana de muchas comunidades y esto es un hecho grave”, dijo.



Agregó que “por eso como Gobierno y como Presidente he instruido a los ministros a que utilicemos todas las herramientas del derecho para proteger el funcionamiento del país y proteger a los sectores más vulnerables”.



“Es por ello que he decidido que recurramos a querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado, presentamos en total hasta ahora 27 querellas”, indicó.



Aseveró que “no hay ningún fundamento para que el paro continúe, menos lo hay para quienes estuvieron horas conversando con nosotros, llegaron a acuerdo, y hoy día lo desconocen e insisten en la paralización, afectando la vida de miles de compatriotas”.



De esta manera, el Jefe de Estado hizo hincapié en que “no vamos a permitir que se bloqueen las rutas de movilidad de los chilenos y chilenas en nuestra patria, por lo tanto vamos a aplicar toda la fuerza de la ley”.



“Chile entero está enfrentando una delicada situación económica, y no es momento para que este tipo de actividades interrumpa el buen curso de la economía justamente cuando estamos en un momento de reactivación”, afirmó.



El Mandatario cerró recordando que “como bien dice la Sociedad Nacional de Agricultura acá hay serios riesgos. Si los camioneros quieren insistir en hacerle daño a nuestro país, les decimos que vamos a actuar con toda la firmeza que la ley nos otorga, y por cierto reafirma la importancia del proyecto que estamos desarrollando de trenes para Chile”.