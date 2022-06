Presidente Boric reveló haber pensado retirar cuadro de O’Higgins en La Moneda y reflexionó sobre el himno nacional

Una anécdota sobre el cuadro de O’Higgins ubicado en el Palacio de La Moneda narró el Presidente Gabriel Boric, en el marco de su participación de la inauguración del año académico del Instituto de Chile.

En su discurso ante los cerca de 30 asistentes que participaron en la ceremonia -entre ellos el expresidente Ricardo Lagos-, el jefe de Estado confesó haber analizado retirar de su oficina la imagen del considerado “padre de la patria”.

“Cuando llegamos a La Moneda estaba lleno de cuadros de diferentes personas (…) Estaba el Salón de los Presidentes que solo tiene a quienes han fallecido, pero en mi oficina, que no sé si habrá sido la misma de don Ricardo, pero sé que es la misma que tenía (Sebastián) Piñera, estaba una figura de O’Higgins y yo tenía dudas sobre si dejar el cuadro de O’Higgins o no”, indicó Boric.

Para tomar una decisión, el Mandatario explicó haber buscado mayor información sobre la vida y obra de O’Higgins. “Empecé a tratar de investigar más y una de las primeras cosas que me di cuenta fue que cuando O’Higgins abdica en 1823, uno de los motivos por los que se le levantan las provincias es por el gasto que destinaba O’Higgins a la emancipación del resto de América, y que se le criticaba”, narró.

“Una crítica que puede resonar hoy muy atingente, decía ‘pero si acá estamos pasando hambre, qué nos importa lo que pasa un poco más allá’. O nos salvamos juntos o nos hundimos por separado. La historia de la independencia de América está íntimamente vinculada en todo su territorio; entonces, O’Higgins sigue ahí en la oficina de La Moneda”, añadió.

Posteriormente, el Presidente contó una anécdota relativa al himno nacional. “En el marco de la Cumbre de las Américas, fueron a vernos un grupo de chilenos que vive en diferentes partes de Estados Unidos y Canadá y yo les conté que en el último tiempo me emocionaba con el himno”, comenzó.

“Bueno, seguramente acá saben, pero el himno tiene cerca de diez estrofas creo…¿Más? Y entonces nosotros nos enojábamos cuando hablaban de los ‘valientes soldados’ y los valientes soldados es una parte menor de la preciosidad que es el himno entero y yo cuando lo leo ‘ha cesado la lucha sangrienta/ hoy es amigo quien ayer fue invasor’ dice una parte del himno”, añadió.

El gobernante explicó que “entonces empecé a averiguar más de la historia del himno, porque me encontré a mí mismo cantándolo en la ducha, cosa que nunca había hecho, que me pareció muy ridículo. Me gusta el punk, el rock y una vez estaba cantando el himno en la ducha”.

“Y este himno, si no me equivoco es de la época de don Manuel Bulnes. Porque el primer himno que se mandó a hacer en los albores de la República era un himno profundamente antiespañol. Y durante mucho tiempo, cuando se instala este de Ramón Carnicer con Eusebio Lillo, que reemplaza al anterior, el pueblo alegaba que ‘queremos el himno viejo, no vamos a cantar este himno’. Y hoy día creo que a todos se nos hincha el pecho, estamos orgullosos de él”, agregó.

“Mi reflexión a eso es ‘cambia todo cambia’ y esas transformaciones son muchas veces para mejor y espero que el proceso que estamos viviendo en Chile nos lleve por ese mismo camino. Y si bien vamos a tener resistencia, al final sea un momento de encontrarnos y que este nuevo proceso sea para sentirnos juntos parte de un mismo proyecto como sociedad”, sentenció.