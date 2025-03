Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción: “Tenemos un déficit de un millón de viviendas”

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (Cchc), Alfredo Echavarría, abordó la crisis habitacional y aseguró que los niveles de edificación están en su punto más bajo y, no fue optimista al señalar que “no estamos repuntando”.



“Tenemos un déficit de un millón de viviendas, un problema que tenemos como país, y que hay que enfrentar. La forma de revertirlo es que el país vuelva a crecer, que vuelva a haber recursos, poder dar más subsidios y que la política habitacional pueda funcionar de nuevo. El problema es que no estamos repuntando”, señaló Echavarría en entrevista con Radio Pauta.



Según detalló, las razones del bajo crecimiento son multifactoriales, y puso inicialmente el acento en los factores externos: “En la última década hubo una pandemia que afectó a Chile y al mundo; hubo crisis de abastecimiento de materiales, alzas de precios, políticas económicas en todos los países para controlar la inflación, producto de todos los aportes e inyecciones económicas que hubo que hacer. Pero también hubo, en esta última década, muchos factores internos que han incidido”.



Sobre los factores internos, Echavarría identifica al bajo crecimiento, explicado en parte por la pandemia, “pero va más allá de eso. Hubo una reforma tributaria; en el año 2017 se derogó un decreto que establecía que las personas que participaran en tomas, no iban a poder acceder a subsidios”.



“Después, con el estallido, hubo ahí un periodo en el que el Estado no pudo controlar la situación y eso también impulsó que se desataran tomas y aumentaran a más del doble. Entonces, hay un conjunto de razones que nos tiene hoy día con un millón de viviendas de déficit, que tenemos que revertir”, argumentó.



Sobre las cifras económicas dadas a conocer ayer por el Banco Central, dijo que “crecer a un 2,6% es mejor que crecer a un 2%, y ojalá podamos subir a un 2,8%, pero para solucionar los problemas necesitamos un crecimiento mayor”.



“No aspiremos a llegar a las tasas que tuvimos décadas atrás, pero subir al menos a un 4% es lo que genera mayores ingresos para el Estado pueda resolver los problemas sociales, entre otros, el de la vivienda que estamos hablando”, finalizó.