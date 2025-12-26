Home Nacional "presidente de la cámara nacional de comercio propone agregar a co..."

Presidente de la Cámara Nacional de Comercio propone agregar a comerciantes ambulantes al Rol Único de Vándalos

José Pakomio, en declaraciones a El Mercurio de Valparaíso, dijo que el Rol Único de Vándalos “puede ser una muy buena herramienta que ayude a controlar un fenómeno que se ha desbordado y que cada día se toma más espacios generando zonas muy inseguras”.

Patricia Schüller Gamboa
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pakomio, propuso al Mandatario electo, José Antonio Kast, agregar a los comerciantes ambulantes al Rol Único de Vándalos, anunciado por el republicano con el fin de quitarles beneficios sociales.

Añadió que “es indispensable que el comercio ambulante ilegal sea incorporado explícitamente dentro de este tipo de iniciativas. Esta no es una conducta aislada, genera competencia desleal, fomenta la evasión tributaria, precariza el empleo, ocupa indebidamente el espacio público y, en muchos casos, está vinculada a redes de comercio ilícito y crimen organizado”.

“Desde la CNC hemos señalado de manera sostenida que, si el objetivo es recuperar el orden y el uso legítimo del espacio público, no se puede omitir uno de los principales factores que lo deteriora. En ese sentido, consideramos correcto que quienes ejercen comercio ambulante ilegal y reinciden en estas conductas sean formalmente reconocidos como infractores e incorporados en un registro, lo que permitiría fortalecer la fiscalización, mejorar la coordinación entre instituciones y aumentar la efectividad de las sanciones”, enfatizó.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Patricia Schüller Gamboa
