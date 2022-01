Presidente electo y licitación del litio: “No es deseable tomar decisiones de última hora, más allá de su legalidad”

En el marco de el Encuentro Nacional de la Empresa 2022 (Enade), el Presidente electo Gabriel Boric insistió en sus reparos al método de financiamiento propuesto por el Gobierno para el proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU), el cual empezará a ser tramitado en Senado.



Ante los empresarios del país, el futuro Mandatario comenzó explicando que en su administración apuntarán a mantener el déficit estructural en torno al 4% del PIB que establece la Ley de Presupuestos de este 2022.



“Consideramos que la mantención de la meta de este déficit estructural no solo es deseable para contribuir a las finanzas públicas, sino que también estaremos contribuyendo a la reducción de las presiones inflacionarias”, indicó.



En esa línea, Boric afirmó que “por eso hemos sido insistentes en la cuestión del financiamiento de la PGU. No es un capricho ni tratar de dilatar para que el Presidente Piñera no firme. Sinceramente, la competencia de quien pone la firma para cuestiones que son de beneficio de todos los chilenos, no me interesa”.



“Me interesa que logremos subir las pensiones para la mayoría de los chilenos y chilenas, de manera sostenible y responsable en el tiempo. Y si somos capaces de lograrlo ahora en los meses que quedan de enero y antes de marzo, bienvenido sea”, añadió.



De esta forma, Boric aseguró que en su equipo “le hemos presentado al Gobierno alternativas de financiamiento, pensando principalmente en las exenciones, para tener sostenibilidad, pensando especialmente en lo señalado por la CFA (Consejo Fiscal Autónomo) y otras organizaciones y economistas”.



Presentado por el actual Gobierno, el proyecto de PGU busca aumentar de $176 mil a $185 mil la actual Pensión Básica Solidaria que reciben los mayores de 65 años. Además, pretende que el beneficio se amplíe al 90% más vulnerable, con pagos decrecientes para el 10% de mayores ingresos.



Para financiarla, La Moneda propone tres fórmulas: la reducción y eliminación de las exenciones tributarias; la provisión de los mayores gastos previsionales incluidos en la Ley de Presupuestos 2022 y en la programación financiera (2023-2026); y la reducción del aporte mínimo obligatorio que anualmente debe realizarse al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) de 0,2% a 0,1% del PIB.



Sin embargo, desde la oposición apuntan a que los métodos no son suficientes, por lo que incluyeron el impuesto a los “súper ricos” en la Comisión de Hacienda. El gravamen a los mayores patrimonios ha sido duramente criticado por el Ejecutivo, que amenazó con acudir al Tribunal Constitucional.

LICITACIÓN DEL LITIO

En relación a la licitación del litio, que este miércoles el Gobierno adjudicó a dos empresas, Boric sostuvo que “pareciera haberse hecho costumbre en Chile que cuando hay alternancia de coaliciones políticas en el poder, en particular en el Poder Ejecutivo, el Gobierno saliente aprovecha sus últimas semanas post elección para realizar diversas modificaciones que comprometen no sólo al Gobierno entrante sino al Estado de Chile y a veces por muchos años”.

“Seguramente -apuntó- no todos los detalles de este tipo de prácticas están en conocimiento del Presidente o de las más altas autoridades, pero sí pueden -y tienen la autoridad- para evitar que continúen“.

“Yo quiero invitar a este Gobierno y a toda la institucionalidad política a que convengamos en que no es deseable tomar decisiones de última hora, más allá de su legalidad”, finalizó, consignó Cooperativa.