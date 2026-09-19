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Presidente Kast encabeza la primera Parada Militar de su Gobierno

Este año participarán 10.206 efectivos del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, de los cuales 1.764 son mujeres.

Patricia Schüller Gamboa
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Presidente Kast encabeza la primera Parada Militar de su Gobierno

A contar de las 11:30 horas de este sábado, en la elipse del Parque O’Higgins, el Presidente José Antonio Kast encabezará la primera Gran Parada Militar en Honor a las Glorias del Ejército de Chile de su gobierno.

Este año participarán 10.206 efectivos del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, de los cuales 1.764 son mujeres.

El Ejército contará con 6.219 integrantes; la Armada con 1.252; la Fuerza Aérea con 1.117; Carabineros con 1.220; la PDI con 297 y Gendarmería con 94.

El desfile contará con las escuelas matrices, las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y las instituciones de orden y seguridad.

 Por parte del Ejército participarán, entre otras unidades, agrupaciones históricas, unidades motorizadas, de montaña, operaciones especiales y el tradicional escalón montado.

Entre las novedades de esta edición destaca la primera participación del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) en una Parada Militar, con maquinaria de ingenieros, en el marco de los 50 años del inicio de la construcción de la Carretera Longitudinal Austral.

Asimismo, Gendarmería de Chile desfilará por primera vez tras recibir una invitación del Ejército, mientras que la Policía de Investigaciones volverá a ser parte de la ceremonia.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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