Qué hacer en Santiago: 2 tenedores libres donde las carnes son protagonistas

Si buscas qué hacer en Santiago y eres amante de las carnes, existen restaurantes donde la parrilla ocupa un lugar central dentro de la experiencia de tenedor libre. Son alternativas para probar distintos cortes y preparaciones sin tener que limitarse a un solo plato.

Desde carnes a las brasas acompañadas de gastronomía peruana hasta buffets que suman sushi, ensaladas y postres, estas opciones permiten armar una comida abundante y variada. A continuación, conoce dos tenedores libres donde las carnes son protagonistas.

Qué hacer en Santiago: carnes a la parrilla y gastronomía peruana

Valerio Parrilladas Tenedor Libre

Dirección: Avenida Salvador 3094, Ñuñoa.

Valerio Parrilladas Tenedor Libre es una alternativa especialmente orientada a quienes disfrutan de las carnes. El restaurante mantiene una parrilla con distintos cortes y una estación dedicada a la gastronomía peruana.

La propuesta incluye carnes a las brasas, además de preparaciones como ceviches, platos criollos y diferentes acompañamientos. De esta manera, el buffet permite combinar la parrilla con otros sabores durante una misma visita.

El formato es de tenedor libre, por lo que los comensales pueden repetir las preparaciones disponibles durante su estadía. El restaurante atiende de lunes a sábado entre las 12:30 y las 00:00 horas, mientras que los domingos funciona hasta las 23:00 horas.

Su propuesta resulta especialmente atractiva para quienes quieren concentrar la visita en las carnes, pero también prefieren tener otras preparaciones disponibles para acompañarlas.

Qué hacer en Santiago: carnes a la parrilla, sushi y postres

Vaca & Vaco La Florida

Dirección: Avenida La Florida 7297, esquina Walker Martínez, La Florida.

Vaca & Vaco La Florida propone un buffet donde las carnes a la parrilla preparadas al momento son uno de sus principales atractivos.

La oferta también incorpora sushi, ceviches, mariscos, pastas, ensaladas, platos calientes y preparaciones de la gastronomía peruana. Para cerrar la comida, el restaurante cuenta con una estación de postres.

El formato permite repetir las preparaciones durante la visita y no tiene límite de tiempo, según la información difundida actualmente por el establecimiento.

El valor informado actualmente es de $19.900 para adultos de lunes a jueves y $20.900 de viernes a domingo. Los niños de 5 a 10 años pagan $9.900. Además, el restaurante cuenta con estacionamientos.

El horario de atención es de lunes a sábado entre las 12:30 y las 23:00 horas, mientras que los domingos funciona desde las 12:30 hasta las 19:00 horas.

Dos opciones para los fanáticos de las carnes

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres que la parrilla sea el centro de la comida, estas dos alternativas ofrecen experiencias diferentes.

Valerio Parrilladas combina las carnes a las brasas con una importante presencia de gastronomía peruana. Vaca & Vaco La Florida, en tanto, amplía el buffet con sushi, mariscos, pastas, ensaladas y postres.

En ambos casos, el formato de tenedor libre permite probar diferentes preparaciones durante una misma visita, aunque la parrilla y las carnes son el principal punto de encuentro para quienes llegan buscando una comida abundante.