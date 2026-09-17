Home Nacional "os-7 incautó 1,2 toneladas de marihuana y detuvo a 8 personas en ..."

OS-7 incautó 1,2 toneladas de marihuana y detuvo a 8 personas en Puente Alto

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, explicó que es “un trabajo fuerte, permanente y coordinado, en que se desbaratan dos bandas criminales que comercializarían ilícitamente esta droga en lugares de mayor afluencia de público. Es un golpe contra el crimen organizado, y en lo que va del presente año hemos incautado aproximadamente 68 toneladas de droga”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
OS-7 incautó 1,2 toneladas de marihuana y detuvo a 8 personas en Puente Alto

El OS-7 Carabineros incautó en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana, más de 1.200 kilos de marihuana. También fueron detenidas 8 personas.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, explicó que es “un trabajo fuerte, permanente y coordinado, en que se desbaratan dos bandas criminales que comercializarían ilícitamente esta droga en lugares de mayor afluencia de público. Es un golpe contra el crimen organizado. Y en lo que va del presente año hemos incautado aproximadamente 68 toneladas de droga”.

También se incautaron un kilo 690 gramos de clorhidrato de cocaína. Un kilo 235 gramos de ketamina y 79 pastillas de éxtasis.

A ellos se suman dos vehículos, una pistola marca Glock calibre 9 mm, 28 cartuchos de munición. Y cerca de cuatro millones de pesos en efectivo.

Siete de los detenidos son de nacionalidad colombiana y con situación irregular. Más un chileno de 34 años con antecedentes penales. Todos uedaron a disposición del Ministerio Público para su próxima formalización.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo
Tabilo abrirá la serie de Copa Davis ante España enfre...

Este jueves se realizó el sorteo que determinó el orden y los cruces para la confrontación de este fin de semana en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional.

Leer mas
Viajes
Qué hacer en Santiago: 2 tenedores libres donde las ca...

Conoce dos tenedores libres de Santiago donde las carnes a la parrilla son protagonistas y puedes repetir distintas preparaciones.

Leer mas
Vanguardia
Travis Kelce, esposo de Taylor Swift, fue víctima de u...

El jugador de fútbol americano fue mencionado dentro de una lista de más de 60 nombres que resultaron afectados. La actividad criminal era liderada por un inversionista llamado Siddharth Jawahar, quien recibió una condena de 11 años de cárcel.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/