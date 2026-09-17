OS-7 incautó 1,2 toneladas de marihuana y detuvo a 8 personas en Puente Alto

El OS-7 Carabineros incautó en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana, más de 1.200 kilos de marihuana. También fueron detenidas 8 personas.



El general director de Carabineros, Marcelo Araya, explicó que es “un trabajo fuerte, permanente y coordinado, en que se desbaratan dos bandas criminales que comercializarían ilícitamente esta droga en lugares de mayor afluencia de público. Es un golpe contra el crimen organizado. Y en lo que va del presente año hemos incautado aproximadamente 68 toneladas de droga”.



También se incautaron un kilo 690 gramos de clorhidrato de cocaína. Un kilo 235 gramos de ketamina y 79 pastillas de éxtasis.



A ellos se suman dos vehículos, una pistola marca Glock calibre 9 mm, 28 cartuchos de munición. Y cerca de cuatro millones de pesos en efectivo.



Siete de los detenidos son de nacionalidad colombiana y con situación irregular. Más un chileno de 34 años con antecedentes penales. Todos uedaron a disposición del Ministerio Público para su próxima formalización.

