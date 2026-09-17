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Travis Kelce, esposo de Taylor Swift, fue víctima de una millonaria estafa 

El jugador de fútbol americano fue mencionado dentro de una lista de más de 60 nombres que resultaron afectados. La actividad criminal era liderada por un inversionista llamado Siddharth Jawahar, quien recibió una condena de 11 años de cárcel.

Leonardo Medina
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Travis Kelce, esposo de Taylor Swift, fue víctima de una millonaria estafa 

El esposo de la cantante Taylor Swift, Travis Kelce, fue víctima de una millonaria estafa, bajo el denominado “esquema Ponzi”.

Según consignó Radio Cooperativa, el jugador de fútbol americano fue mencionado dentro de una lista de más de 60 nombres que resultaron afectados.

La actividad criminal era liderada por un inversionista llamado Siddharth Jawahar. De acuerdo a CNN, el hombre fue condenado a 11 años de cárcel. A su vez, la justicia le ordenó pagar $31,35 millones de dólares en concepto de indemnización a las víctimas

Desde la Fiscalía del Distrito Este de Missouri indicaron que el sujeto, entre julio de 2016 y diciembre de 2023, recibió más de $35 millones de dólares de inversores en su empresa, Swiftarc Capital LLC. No obstante, solamente invirtió unos $10 millones de esa cantidad.

En la acusación apuntaron a que Jawahar ocupó el dinero de los nuevos inversores para pagar a los inversores más antiguos. También, habría financiado un estilo de vida extravagante que incluía apartamentos de lujo, viajes en jet privado y salidas costosas.

Respecto a Travis Kelce, de momento se desconoce el monto por el que resultó afectado.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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