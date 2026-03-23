Presidente Kast llama a la “unidad” del oficialismo en el comité político ampliado

El Presidente José Antonio Kast sostuvo este lunes una reunión con un grupo de figuras del oficialismo en La Moneda, en la segunda sesión del comité político ampliado. El encuentro estuvo encabezado por el Mandatario, quien llamó a todo el sector a la “unidad”.



Según publicó Emol, la instancia aúna a los dirigentes de los partidos Chile Vamos, Republicanos, y el Partido Social Cristiano, además de sus jefes de bancada y de comité parlamentario.



La reunión se dividió en dos momentos: El mensaje del Mandatario a las colectividades y la explicación del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre la alternativa que anunciará al Mecanismo Estabilizador de Precios de los Combustibles (Mepco).

Kast habría manifestado preocupación



Sobre las palabras del Presidente, voces del oficialismo comentan que Kast manifestó “preocupación” por las críticas que han venido desde el propio sector en los últimos días, y que en base a ello exhortó a la unidad y el apoyo al gobierno, considerando “lo complejos días” que vendrán con el anuncio por Mepco, pero también fechas como el Día del Joven Combatiente.



Participantes de la reunión contaron que, tras esto, Quiroz dio cuenta en términos generales del anuncio por Mepco. Este contempla medidas administrativas y legislativas, además de ayudas para los sectores más vulnerables, que apuntan al transporte público y la parafina.



Este es la principal preocupación de algunos personeros del oficialismo: El que el Ejecutivo sea capaz de transmitir bien cómo se busca no afectar a la población más necesitada.



Tras el comité político ampliado, el diputado Diego Schalper (RN) indicó que “el Presidente de la República efectivamente, al comienzo del comité, nos ha dicho que siempre el desafío de gobernar tiene sus dificultades y obviamente la guerra que se está llevando adelante en Medio Oriente y el hecho de que no nos hayan dejado ni un peso, porque esa es la verdad, el nivel de déficit fiscal que hemos heredado, a medida que avanzan los días nos damos cuenta que cada vez es peor, él nos ha pedido que tengamos especial esfuerzo en esa dirección, que tengamos especial unidad y nosotros lo hacemos propio”.



“Nos damos cuenta de que, en los momentos de dificultad, como lo que está ocurriendo con la crisis en el Medio Oriente, es donde se prueban aquellos que piensan en los intereses del país y esperamos que así sea, que todos estemos en esa sintonía. Así que nosotros valoramos mucho que el Presidente se haya hecho parte de este comité político y que nos haya planteado ese desafío común”, sostuvo.

Los anuncios serán “en materias muy específicas”

El senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, en tanto, señaló que “el Presidente lo que nos señaló es, primero, que hay una situación que es, por todos conocida, que es la guerra, que está haciendo subir los precios del petróleo de manera enorme, y eso va a significar que el gobierno está preparando un plan que va a dar a conocer el Ministro Quiroz esta tarde”



Explicó el senador que los anuncios serán “en materias muy específicas, precisamente para que el aumento del precio de los combustibles no le afecte a la ciudadanía, y el pasaje de la micro, la parafina en particular, ahora que hemos visto que el clima se ha enfriado, y que ello va a constar de medidas administrativas por una parte, pero también de medidas legales que van a pasar por el Congreso”.



“Obviamente a todos los jefes de comité, a los parlamentarios, nos pidió el apoyo. Además, evidentemente, de señalar el énfasis que va a haber en materia legislativa por la situación de déficit fiscal grave que nosotros tenemos, porque la verdad es que hay poca plata, hubo un manejo fiscal, que lo señaló el Consejo Fiscal Autónomo, que dejó las finanzas públicas muy deterioradas, y finalmente, bueno, gobernar significa hacerse cargo de las necesidades ciudadanas y también de las contingencias que van a aparecer”, añadió Cruz Coke.

“Acá somos todos un equipo y ese equipo se llama Chile”

A su vez, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, apuntó que “acá somos todos un equipo y ese equipo se llama Chile y en este minuto hay una situación compleja, difícil, debido a la guerra, particularmente. Eso estamos todos lo suficientemente claros”.



Aseguró que “si dependiera de uno y de este gobierno el valor del petróleo, por supuesto que otra historia cantaría. Pero por supuesto que en todo lo que el gobierno estime pertinente para paliar los efectos que pueda tener esta alza significativa del petróleo en la ciudadanía, vamos a respaldar”.



“Eso fue unánime, por parte, digamos, del comentario unánime de todas las personas que representan distintos partidos políticos que están detrás del gobierno. Es el espíritu, nosotros esperamos también, de quienes sinceramente se ponen la camiseta por Chile, independiente, que hoy día estén embancadas de oposición. Porque la verdad, la información es lo suficientemente clara”, agregó Squella.



Aseguró que “acá las dificultades que se van a enfrentar por el valor del petróleo no son consecuencia de la administración del Ejecutivo, ni de este, ni del pasado, sino que es algo totalmente exógeno, y entre todos tenemos que ayudar a que particularmente los más vulnerables en Chile no sufran este efecto”.



“Si es que hay algo que nos transmitieron con claridad el Presidente de la República, el ministro de Hacienda y al final del día todo el equipo económico del gobierno, es precisamente que el foco tiene que estar puesto en las personas más vulnerables para que no les afecte mayormente lo que en definitiva estamos viendo en torno a las consecuencias de la guerra y al concierto internacional”, finalizó.