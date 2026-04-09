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Presidente Kast promulga reforma que incorpora a Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad

La iniciativa, impulsada por el gobierno de Boric, fue firmada por el actual Mandatario en la Escuela de Formación Penitenciaria de Gendarmería José Joaquín Prieto, en compañía de sus ministros de Seguridad, Trinidad Steinert; y de Justicia, Fernando Rabat.

Patricia Schüller Gamboa
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Presidente Kast promulga reforma que incorpora a Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad

El Presidente José Antonio Kast promulgó este jueves la reforma constitucional a Gendarmería. En la ocasión señaló que las cárceles del país “han pasado por momentos difíciles y, antes de que pasen a convertirse en centros de operación del crimen organizado, tenemos que actuar”.

Según consignó Radio Cooperativa, la iniciativa, impulsada por el gobierno de Boric, fue firmada por el actual Mandatario en la Escuela de Formación Penitenciaria de Gendarmería José Joaquín Prieto, en compañía de sus ministros de Seguridad, Trinidad Steinert; y de Justicia, Fernando Rabat. 

La reforma incorpora a Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, por lo que ya no estará bajo control de la cartera de Justicia, sino de Seguridad. Y la dota de vínculos institucionales y mayores recursos para cumplir sus funciones.

Control de las cárceles quedará bajo el mando de Seguridad

Esto significa que el control de las cárceles quede también bajo el mando de Seguridad, mientras que Justicia se preocupará de las labores de reinserción social. En este contexto, dentro de 12 meses desde la publicación de la reforma, el Presidente deberá enviar al Congreso un proyecto que establezca un servicio especializado en dicha función. 

Kast sostuvo que “Gendarmería de Chile pasa a integrar las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Junto a Carabineros y la PDI formarán un sistema de seguridad con conducción estratégica unificada”.

“Nuestras cárceles han pasado por momentos difíciles y, como bien lo decía el director general de Gendarmería (Rubén Pérez), antes de que pasen a convertirse en centros de operación del crimen organizado, tenemos que actuar”, indicó.

Según dijo el Jefe de Estado, la reforma “separa con claridad dos funciones que aunque complementarias son distintas: la custodia y la seguridad penitenciaria pasan al Ministerio de Seguridad Pública y la reinserción social de adultos permanece en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”. 

Kast transparentó, además, que esta reforma se trabajó antes de que llegaran al Gobierno y, por ello, hizo un reconocimiento al Congreso y a la administración de Boric por “avanzar en esta difícil tarea”.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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