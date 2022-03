Presidente Piñera en su última cadena nacional: “Chile no nace con esta Convención”

El Presidente Sebastián Piñera realizó la noche de este miércoles su última cadena nacional cuando faltan dos días para que entregue el mando del país a Gabriel Boric.

Desde La Moneda, el Mandatario abordó los avances de sus cuatro años de Gobierno, remarcando las dificultades frente al estallido social iniciado en octubre de 2019 y a la pandemia del coronavirus. Además, aprovechó la instancia para presentar una serie de reparos a las labores de la Convención Constitucional.



“Llevamos 40 años enfrentándonos y dividiéndonos por la Constitución del 80. No queremos pasar los próximos 40 años enfrentándonos y dividiéndonos por la nueva Constitución”, afirmó el Jefe de Estado, para luego remarcar que “en los países sabios, las constituciones son el gran marco de unidad, de estabilidad, de proyección. Y para lograr ese marco, se requieren amplios y sólidos acuerdos, para que la Constitución sea reconocida y respetada por todos”.



En esa línea, Piñera exhibió su preocupación ante lo que calificó como “el excesivo afán refundacional e identitario de amplios sectores de la Convención”.



“Chile no nace con esta Convención, Chile tiene una historia y nuestra nación es mucho más que la suma de sus partes. Debemos fortalecer y no debilitar la unidad del país. Somos un país con diversas culturas y regiones. Pero somos un solo país, y todos somos chilenos”, remarcó.



“También me preocupa debilitar el Poder Judicial, debilitar la igualdad ante la ley, suprimir al Senado, que siempre ha cumplido un rol fundamental. Tampoco es bueno restringir la libertad de las personas, como la libertad de conciencia, de religión, de expresión, o de los padres de formar y elegir la educación de sus hijos”, añadió.



Además, el gobernante advirtió que “no es bueno debilitar la libertad de emprendimiento, o el derecho de la propiedad”.



Asimismo, apuntó contra “la falta de claridad y fortaleza de algunos sectores, en condenar clara y categóricamente la violencia. Y es más, aquellos que de alguna u otra forma, la justifican, la amparan, la promueven. No hay violencias buenas ni malas, todas las violencias son malas”.



“Estos son males, que si no los enfrentamos ahora y con fuerza, van a terminar contagiando y debilitando gravemente nuestra democracia, sociedad, y sana convivencia”, sentenció



ESTALLIDO SOCIAL



Al comenzar su discurso, el Presidente realizó una serie de reflexiones frente a la revuelta social de 2019, acusando una “ola de violencia” que “dejó muchos heridos y lesionados”, siendo “lo más doloroso la pérdida de vidas humanas”.



“Esta violencia la enfrentamos con todos los instrumentos del Estado de Derecho, incluyendo el Estado de Excepción Constitucional y buscando siempre compatibilizar el orden público, y la seguridad ciudadana, con el respeto a las libertades y los derechos humanos”, añadió.



Remarcó que “en ese tiempo no contábamos con fuerzas de orden con la preparación y contingente adecuado y necesario, para la magnitud de esta grave y sorpresiva violencia”, indicando que “con el paso de los días, quedó en evidencia la histórica fragilidad del Estado en materia de inteligencia”.



Luego añadió que “la crisis política la encausamos dentro de la Constitución y el Estado de Derecho. A través de un amplio acuerdo de los parlamentarios, desde Chile Vamos, hasta el Frente Amplio, a través de una reforma constitucional que aprobó una amplia mayoría del Congreso, y a través de un plebiscito aprobado por una gran mayoría de ciudadanos”.



“Siempre rechazamos y combatimos los caminos de la violencia, el anarquismo y el caos, que algunos intentaban imponer. En cambio, buscamos el diálogo, la colaboración y los acuerdos”, complementó.



PANDEMIA DEL COVID-19



Sobre la pandemia del Covid-19, el Presidente aseveró que “la enfrentamos con un solo norte, proteger la salud de todos los chilenos, fortaleciendo tempranamente nuestro sistema de salud, multiplicando por cuatro el número de camas críticas, creando un sistema de testeo, trazabilidad y aislamiento, y asegurando las vacunas en forma temprana, para que pudieran llegar oportunamente en brazos de todos los que la necesitaban”.



“Esto se hizo a través de miles de centros de vacunación y a través del valioso aporte de los trabajadores de la salud, los municipios, la sociedad civil, y nuestras Fuerzas Armadas y de Orden”, complementó.



Enfatizó que “emociona y reconforta constatar que este enorme esfuerzo de tantas y tantos, logró salvar decenas de miles de vidas humanas. Ya llevamos casi un mes de continuas y significativas mejorías, disminución de los contagios y hospitalizaciones, lo que nos permite mirar el futuro con más esperanza y ampliar las libertades y oportunidades de todos”.



Además, Piñera insistió en que “hemos asegurado al próximo gobierno las vacunas necesarias para completar la segunda dosis de refuerzo, y hemos dejado el camino pavimentado para obtener las vacunas que sean necesarias en el futuro”.



Respecto a las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria, el Mandatario destacó la construcción de “una red de protección social, que logró llevar alivio a más de 17 millones de compatriotas, y ayudó a más de un millón de pymes”.



“La magnitud de la crisis económica y social requirió de una profunda reestructuración, planificación, por parte del Gobierno. En esos tiempos, nadie sabía cuanto iba a durar la pandemia, que lleva más de dos años”, enfatizó.



También apuntó a que “en pocas semanas debimos construir una base de datos que no existía. Que nos permitiera llegar a 15 millones de ciudadanos que nunca antes habían recibido una transferencia directa del Estado”.



“Esto significó un cambio de paradigma en muchas instituciones, que tuvieron que reinventarse, retransformarse, para enfrentar la emergencia. Por ejemplo, el despliegue del Banco del Estado, la creación del Hospital Digital, la reconversión de la Comisaría Virtual, establecer una red de protección social virtual para que usted pueda acceder con mayor comodidad, entre otros ejemplos”, resaltó.



LOGROS Y AVANCES



El Presidente también dio a conocer los principales avances de su Gobierno, destacando que “pusimos a los niños primeros en la fila, impulsamos la agenda mujer para lograr una mayor igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres, promulgamos la ley de matrimonio igualitario, también fortalecimos significativamente el pilar solidario e implementamos la Pensión Garantizada Universal, que junto al programa Adulto Mejor, significan una mejor vida y una mayor esperanza para nuestros adultos mayores”.



También celebró que “recuperamos 1,6 de los 2 millones de trabajos que la pandemia y la recesión nos arrebataron. Nos había tomado 10 años crear esos 2 millones de empleos, y ya hemos recuperado 1,6″. Asimismo, destacó que “hemos recuperado la capacidad de crecer y desarrollarse de nuestra economía. Con satisfacción y pese a la magnitud de las crisis, nuestro gobierno termina su mandato con una economía ordenada, con ahorros, y un país en pleno crecimiento”.



“También modernizamos y renovamos nuestro sistema de transporte público, nuestro metro, nuestros trenes, nuestra infraestructura de puertos y aeropuertos. También pudimos construir y renovar un cuarto de la infraestructura hospitalaria y de atención primaria. Y pusimos en marcha, 260 nuevos liceos bicentenario”, agregó.



Sobre la crisis climática, señaló que “aceleramos el proceso de descarbonización de nuestra matriz energética, reemplazando el carbón por energías limpias y renovables, promoviendo la energía del sol, del viento y del hidrógeno verde. Y fortalecimos los programas de forestación y reforestación para proteger nuestros bosques. Además, estamos a punto de aprobar la ley marco del cambio climático, que nos va a permitir enfrentar esta crisis”.



Finalmente, acentuó la construcción de “una carretera digital que va desde el norte hasta Puerto Williams en el sur, e introdujimos las tecnologías 5G, que nos abren las puertas para todos, a la sociedad del conocimiento y la información”.



REFLEXIONES Y PREOCUPACIONES



Además de presentar sus reparos a la Convención, Piñera lamentó el “el grave y acelerado deterioro de la calidad de nuestra política, y la actitud beligerante de algunos sectores. La misión del Gobierno y la oposición no es destruirse mutuamente, sino colaborar desde sus propios principios y visiones, para un futuro mejor para todos”.



Asimismo, acusó que no se ha reconocido “el progreso que ha tenido nuestro país en los últimos 30 años. Que fue el fruto del esfuerzo de todos, con sus luces y sombras, y por supuesto, sabemos que falta mucho por avanzar, especialmente en justicia y equidad. Sin embargo, es irresponsable y poco sabio despreciar o intentar desmantelar lo que juntos, y con tanto esfuerzo, hemos construido”.



“Me preocupa la falta de conciencia sobre la importancia del crecimiento económico sostenible. No hay mejor política de desarrollo que un sano crecimiento, y no hay mejor política social que el pleno empleo”, añadió.



En esa línea, la primera magistratura del país enfatizó que “a diferencia del terremoto y la reconstrucción del 27F, y el rescate de los mineros, que unió a Chile (…) Las adversidades de los últimos tiempos han generado división y confrontación”.



“En la unidad está la fuerza, y que una casa dividida no puede prevalecer. Más allá de nuestros errores, o falencias, que los hubo, la acción del gobierno encontró en demasiadas ocasiones, una implacable obstrucción de una parte de la oposición, y también muchas veces críticas que nos parecieron injustas, porque no consideraron las dificultades del momento”, puntualizó.



ÚLTIMAS PALABRAS



Al terminar, Piñera aseguró que en su administración “estamos muy conscientes que durante nuestro gobierno cometimos errores. Pero les aseguro, que siempre entregamos lo mejor de nosotros mismos, y siempre lo hicimos con convicción”.



Además, expresó su “profundo rechazo a la invasión rusa a Ucrania y nuestra total solidaridad con el pueblo ucraniano que está viviendo días muy, muy oscuros”.



“En dos días más entregaremos la posta a un nuevo Gobierno encabezado por el Presidente Gabriel Boric a quien le deseo no solo el mejor de los éxitos en su futuro Gobierno, sino también sabiduría para distinguir lo bueno de lo malo, fuerza para impulsar los cambios necesarios y resiliencia para enfrentar las muchas dificultades que se van a cruzar en su camino”, complementó.



“Este viernes dejaré la Presidencia, pero mantendré siempre mi profundo amor y compromiso por Chile porque se entregan los cargos, pero nunca se abandonan los principios y los propósitos”, agregó.



Después de agradecer a su gabinete y a la primera dama Cecilia Morel, el aún Jefe de Estado cerró agradeciendo “a todas las chilenas y chilenos por la nobleza y temple con que contribuyeron a una mejor vida para sus familias y a un mejor futuro para Chile. Que Dios bendiga a Chile, que Dios bendiga a todas las chilenas y chilenos. ¡Viva Chile!”.