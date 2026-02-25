Primer DT caído del Campeonato Nacional: Everton oficializó la salida de Javier Torrente 

Apenas van cuatro fechas del Campeonato Nacional 2026 y la Primera División del fútbol chileno ya tiene a su primer entrenador caído.
Para seguir leyendo esta nota haz clic aquí, en el sitio web de Triunfo.
El técnico argentino abandonó la banca del cuadro ruletero luego de un mal inicio de torneo, donde registró cuatro derrotas consecutivas en igual cantidad de fechas disputadas.
Apenas van cuatro fechas del Campeonato Nacional 2026 y la Primera División del fútbol chileno ya tiene a su primer entrenador caído.
Para seguir leyendo esta nota haz clic aquí, en el sitio web de Triunfo.