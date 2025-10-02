Home Nacional "prisión preventiva para extraditado desde eeuu vinculado al crime..."

Prisión preventiva para extraditado desde EEUU vinculado al crimen de Ronald Ojeda: era miembro de los “Piratas de Aragua”

El sujeto fue identificado como Edgar Benítez, alias “El Fresa”, quien según la Fiscalía se encargaba de la logística, facilitando y resguardando vehículos para esta agrupación vinculada a secuestros, homicidios y extorsiones.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

En prisión preventiva quedó este miércoles el ciudadano venezolano extraditado desde Estados Unidos a Chile, junto a otros cuatro individuos, por su presunta implicancia en el crimen del exteniente Ronald Ojeda y por su eventual nexo con la organización criminal “Piratas de Aragua”.

El sujeto fue identificado como Edgar Benítez, alias “El Fresa”, quien según la Fiscalía se encargaba de la logística, facilitando y resguardando vehículos para esta agrupación vinculada a secuestros, homicidios y extorsiones.

El Fiscal Regional Héctor Barros explicó tras la audiencia de formalización que “el Tribunal acogió los antecedentes expuestos por el Ministerio Público y por los querellantes en orden a dar por establecida la existencia en este caso del delito de asociación ilícita respecto de Edgar Benítez, pero también el de secuestro con homicidio y la receptación del vehículo en el cual finalmente la víctima fue secuestrada, en este caso Ronald Ojeda Moreno”.

Barros agregó que “la contribución que él hace en la organización, a juicio nuestro, es de vital importancia, toda vez que es quien entrega el vehículo con el cual se secuestra a la víctima; pero no sólo eso, sino que también mantiene en su poder otros dos vehículos que participan en una serie de secuestros, incluido el vehículo Chevrolet Onix que fue incautado el día 13 de abril de 2024, cuando se le da muerte al mayor de Carabineros Emanuel Sánchez Soto”.

Durante la audiencia, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público de decretar la prisión preventiva, considerando que la libertad de Benítez representa un riesgo para la seguridad pública.

Según lo señalado por el Ministerio Público, hasta ahora son 13 los imputados en prisión preventiva por el caso de Ronald Ojeda y 26 los detenidos por su participación en la organización criminal “Piratas de Aragua”.

Source Texto: La Nación / Foto: Gendarmería
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo

Director de Azul Azul apunta contra la ANFP por progra...

Mediante sus redes sociales, el director Aldo Marín expresó su molestia por la programación de los azules en octubre, en donde el clásico universitario se disputará en medio de las semifinales de Copa Sudamericana ante Lanús. “Contra todo y contra todos”, escribió.

Leer mas
Nacional

Encuesta Studio Público: Jara lidera carrera presidenc...

De acuerdo al sondeo, el candidato del Partido Nacional Libertario presenta un crecimiento importante al pasar de un 9,9% a un 14,7% entre las dos mediciones de septiembre. Por el contrario, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, muestra un descenso en sus apoyos, al caer de un 15,1% a un 11,9%.

Leer mas
Nacional

Detienen a tres sujetos, entre ellos dos adolescentes,...

De acuerdo con los primeros antecedentes, los uniformados realizaban patrullajes preventivos cuando detectaron un automóvil Ford Focus con ocupantes en actitud sospechosa. Al revisar la patente, comprobaron que el vehículo tenía un encargo por robo ocurrido la madrugada del miércoles en Pudahuel. La persecución comenzó en Pudahuel y finalizó en Independencia.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/