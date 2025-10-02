Prisión preventiva para extraditado desde EEUU vinculado al crimen de Ronald Ojeda: era miembro de los “Piratas de Aragua”

En prisión preventiva quedó este miércoles el ciudadano venezolano extraditado desde Estados Unidos a Chile, junto a otros cuatro individuos, por su presunta implicancia en el crimen del exteniente Ronald Ojeda y por su eventual nexo con la organización criminal “Piratas de Aragua”.

El sujeto fue identificado como Edgar Benítez, alias “El Fresa”, quien según la Fiscalía se encargaba de la logística, facilitando y resguardando vehículos para esta agrupación vinculada a secuestros, homicidios y extorsiones.

El Fiscal Regional Héctor Barros explicó tras la audiencia de formalización que “el Tribunal acogió los antecedentes expuestos por el Ministerio Público y por los querellantes en orden a dar por establecida la existencia en este caso del delito de asociación ilícita respecto de Edgar Benítez, pero también el de secuestro con homicidio y la receptación del vehículo en el cual finalmente la víctima fue secuestrada, en este caso Ronald Ojeda Moreno”.

Barros agregó que “la contribución que él hace en la organización, a juicio nuestro, es de vital importancia, toda vez que es quien entrega el vehículo con el cual se secuestra a la víctima; pero no sólo eso, sino que también mantiene en su poder otros dos vehículos que participan en una serie de secuestros, incluido el vehículo Chevrolet Onix que fue incautado el día 13 de abril de 2024, cuando se le da muerte al mayor de Carabineros Emanuel Sánchez Soto”.

Durante la audiencia, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público de decretar la prisión preventiva, considerando que la libertad de Benítez representa un riesgo para la seguridad pública.

Según lo señalado por el Ministerio Público, hasta ahora son 13 los imputados en prisión preventiva por el caso de Ronald Ojeda y 26 los detenidos por su participación en la organización criminal “Piratas de Aragua”.