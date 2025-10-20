Prisión preventiva para sujeto que descuartizó a hombre, se apropió de su casa y arrendó piezas en Puerto Aysén

El Juzgado de Garantía de Puerto Aysén dejó en prisión preventiva a L.A.L.F., imputado por homicidio simple, ultraje de cadáver, ocupación ilegal de inmueble, usurpación de identidad y estafa, delitos cometidos entre fines de septiembre y el viernes pasado en la ciudad.

Durante la audiencia de formalización, el magistrado Rodrigo Grez Torres ordenó el ingreso del imputado al Centro de Detención Preventiva de Puerto Aysén, al considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad. El tribunal fijó en 120 días el plazo para la investigación.

Según la Fiscalía, a fines de septiembre de 2025, el imputado dio muerte a P.R.E.S., propietario del inmueble donde residía. Con el fin de ocultar el crimen y evitar su detección, el acusado descuartizó e incineró el cuerpo en una estufa a leña, usando herramientas y elementos acelerantes como bencina y pinturas.

Tras el homicidio, el imputado permaneció en la vivienda de la víctima y la ocupó ilegalmente, ofreciendo en arriendo habitaciones y departamentos cercanos mientras se hacía pasar por el dueño. Con este engaño, logró estafar a un arrendatario que le pagó $250.000.

L.A.L.F. fue detenido cerca de las 14:00 horas del 10 de octubre de 2025 por funcionarios de la PDI, quienes llegaron al domicilio en el marco de las diligencias derivadas de la denuncia por presunta desgracia interpuesta por el hijo de la víctima.