Proceso constitucional: partidos no llegan a acuerdo luego de 13 horas de reunión

Tras una larga jornada de conversaciones, a eso de las 23:30 horas de este martes se dio por finalizada la reunión entre los representantes de oposición y oficialismo en búsqueda de un nuevo proceso constitucional. Sin embargo, otra vez no se logró un entendimiento respecto al órgano redactor.



La información fue confirmada por el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic (PL), quien tras salir de la instancia afirmó que los diálogos continuarán este miércoles, a las 14:00 horas.



“Lamentablemente no tenemos información concluyente que dar, debido a que hemos decidido en un acuerdo con todas las fuerzas políticas continuar las conversaciones mañana”, dijo al respecto el parlamentario.



Agregó que “luego de 13 horas y media, comprenderán que si ya no fue posible un acuerdo hoy día, nos pareció que lo mejor es postergar para mañana en el intento de que tengamos una buena noticia”.



Mirosevic valoró que “las fuerzas políticas que hoy día han concurrido lo han hecho todos con la mejor disposición, hay un espíritu republicano. Entendemos que hay que llegar a un acuerdo, sin embargo hoy día no fue posible y esperamos que mañana sí lo sea”.



Asimismo, hizo un llamado a “la tranquilidad, estos acuerdos demoran porque estamos hablando de algo que es muy importante para el país, que tiene que ver con los próximos 40 años, nuestra herencia a las próximas generaciones de chilenas y chilenos”.



“Por lo tanto, nada de esto es fácil. La buena noticia es que nadie se ha levantado de la mesa y seguimos dialogando en un buen tono”, añadió.