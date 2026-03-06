Profesor de educación física es detenido por presunta participación en violento asalto en Estación Central

Carabineros detuvo a un hombre acusado de participar en un violento robo de vehículo ocurrido en diciembre de 2025 en la comuna de Estación Central. Por este caso, el imputado enfrentará cargos por el delito de robo con homicidio frustrado.

El procedimiento fue confirmado por personal policial. La teniente Savka Herrera, del Departamento SEBV, explicó el origen de la investigación, que se remonta al asalto sufrido por una víctima que fue atacada por un grupo de delincuentes.

Según detalló la oficial, seis individuos llegaron al lugar en un vehículo y abordaron al afectado para robarle su automóvil. Los sujetos actuaron armados con cuchillos y armas de fuego.

Durante el ataque, la víctima sufrió lesiones de gravedad mientras los agresores concretaban el robo del vehículo. Tras el hecho, los responsables huyeron del lugar.

Posteriormente, las diligencias investigativas permitieron identificar a uno de los involucrados, quien habría cumplido el rol de conductor dentro de la banda delictual.

Además, se estableció que el sospechoso conocía previamente a la víctima antes de que ocurriera el delito, lo que se transformó en un antecedente relevante dentro de la indagatoria.

Detención en Quilicura y evidencia incautada

El imputado corresponde a un ciudadano chileno de 31 años, quien fue detenido en un domicilio de la comuna de Quilicura durante un operativo policial.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el detenido trabaja como profesor de educación física en un colegio de la misma comuna.

Durante el procedimiento, Carabineros incautó las vestimentas que el sujeto habría utilizado el día del asalto, además del automóvil en el que se movilizaron los delincuentes antes y después del robo.

Finalmente, el imputado será puesto a disposición de la justicia y pasará a control de detención durante la jornada de este viernes.