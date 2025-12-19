Publican informe con sueldos de autoridades y sus asesores

La Comisión para la Fijación de Remuneraciones (CFR) publicó el primer informe con los sueldos de las principales autoridades del Gobierno y del Congreso, además de directivos de empresas estatales y asesores.



La remuneración bruta promedio de junio de 2025 alcanzó a $7,1 millones, mientras que la remuneración bruta mensualizada del trimestre abril-junio promedió $6 millones.



En junio, el costo fiscal de estas remuneraciones alcanzó aproximadamente $4.877 millones de pesos, acumulando $12.377 millones de pesos en el trimestre abril-junio.



La remuneración más alta la perciben el presidente, el vicepresidente, el fiscal y el gerente general del Banco del Estado, con $17,9 millones cada uno.



A continuación las remuneraciones promedio en junio de 2025 y luego el promedio del trimestre abril-junio, que incluye un bono por metas:



– Presidente de la República (1 cargo ) $10.046.124 y $7.787.012.



– Director administrativo de la Presidencia (1) $9.496.858 y $7.832.490.



– Presidente del Senado (1) $7.348.983 y $7.348.983.



– Vicepresidente del Senado (1) $7.348.983 y $7.348.983.



– Senador (48) $7.348.983 y $7.348.983.



– Presidente de la Cámara de Diputados (1) $7.348.983 y $7.348.983.



– Vicepresidente de la Cámara de Diputados (2) $7.348.983 y $7.348.983.



– Diputado (152) $7.348.983 y $7.345.558



– Ministro (25) $9.103.332 y $7.172.352.



– Subsecretario (40) $9.881.171 y $7.860.476.



– Delegado presidencial regional (16) $10.289.320 y $7.980.687.



– Delegado presidencial provincial (40) $6.502.794 y $5.349.403.



– Seremi (305) $6.009.209 y $4.493.356.



– Gobernador (16) $10.312.063 y $8.735.769.



– Director de empresa estatal (21) $8.815.707 y $6.897.437.



La CFR es un órgano autónomo constitucional, técnico y de carácter resolutivo creado por la Constitución para fijar las remuneraciones del Presidente de la República, parlamentarios, ministros de Estado, subsecretarios, gobernadores regionales y otros funcionarios de exclusiva confianza y de las personas contratadas a honorarios que los asesoran directamente.