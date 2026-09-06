Home Triunfo "“que dios consuele los corazones”: el sentido mensaje de vozinha ..."

“Que Dios consuele los corazones”: El sentido mensaje de Vozinha luego de trágico accidente en Cabo Verde

El portero de Colo Colo se pronunció a través de redes sociales, luego de un fatal accidente ocurrido en su país natal, donde fallecieron al menos 25 personas debido al desbarrancamiento de un autobús que transportaba a un grupo de estudiantes.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
“Que Dios consuele los corazones”: El sentido mensaje de Vozinha luego de trágico accidente en Cabo Verde

Cuando restan tan solo unas horas para que Vozinha tenga su debut en la Liga de Primera con Colo Colo, el portero lamentó la tragedia que enlutó este domingo a su natal Cabo Verde.

Un autobús que transportaba a un grupo de estudiantes, y que se encontraba de excursión cerca del volcán Pico do Fogo, se desbarrancó cuando regresaban a Sao Felipe. En el vehículo viajaban 32 personas, y el accidente dejó al menos 25 víctimas fatales, la mayoría menores de edad.

Frente a este hecho que golpeó al país africano, el guardameta utilizó sus redes sociales para enviar un pésame a las familias de los fallecidos.

“Hoy, el silencio se hace sentir en Cabo Verde. A las familias, a la Isla del Fuego y a todo nuestro pueblo, les envío mi solidaridad y mis oraciones”, escribió el golero en una historia de Instagram.

Asimismo, añadió: “Que Dios consuele los corazones y conceda el descanso eterno a quienes nos han dejado”.

Consignar que el arquero de 40 años, figura en la Copa del Mundo disputada en Norteamérica, será titular a contar de las 17:00 en el choque entre el Cacique y Huachipato.

Historia de Vozinha tras trágico accidente en Cabo Verde
Instagram
Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo
El líder Colo Colo no pudo penetrar el muro de Huachip...

A pesar de tener el control del duelo y contar con las mejores ocasiones de goles, los albos no estuvieron finos en la definición ante un elenco acerero que prácticamente no puso en aprietos a Vozinha, debutante en la Liga de Primera.

Leer mas
Nacional
Mundo político despide a histórico dirigente del PS Ca...

La última jornada de homenajes continuará este domingo 6 de septiembre, entre las 09:00 y las 13:00 horas. Posterior a esa hora se iniciará el cortejo fúnebre hacia la comuna de La Florida. La sepultura se realizará a las 15:00 horas en el Cementerio Parque El Prado, en un acto que convocará a familiares, parlamentarios y directiva de la colectividad.

Leer mas
Actualidad
A los 71 años muere Camilo Escalona, histórico dirigen...

El expresidente del Senado permanecía hospitalizado desde hace más de una semana, luego de que su cáncer de próstata se agravara y debiera ser sometido a un coma inducido, procedimiento al que ya había sido sometido en ocasiones anteriores por el manejo de su enfermedad.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
15
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/