“Que Dios consuele los corazones”: El sentido mensaje de Vozinha luego de trágico accidente en Cabo Verde

Cuando restan tan solo unas horas para que Vozinha tenga su debut en la Liga de Primera con Colo Colo, el portero lamentó la tragedia que enlutó este domingo a su natal Cabo Verde.

Un autobús que transportaba a un grupo de estudiantes, y que se encontraba de excursión cerca del volcán Pico do Fogo, se desbarrancó cuando regresaban a Sao Felipe. En el vehículo viajaban 32 personas, y el accidente dejó al menos 25 víctimas fatales, la mayoría menores de edad.

Frente a este hecho que golpeó al país africano, el guardameta utilizó sus redes sociales para enviar un pésame a las familias de los fallecidos.

“Hoy, el silencio se hace sentir en Cabo Verde. A las familias, a la Isla del Fuego y a todo nuestro pueblo, les envío mi solidaridad y mis oraciones”, escribió el golero en una historia de Instagram.

Asimismo, añadió: “Que Dios consuele los corazones y conceda el descanso eterno a quienes nos han dejado”.

Consignar que el arquero de 40 años, figura en la Copa del Mundo disputada en Norteamérica, será titular a contar de las 17:00 en el choque entre el Cacique y Huachipato.