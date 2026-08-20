Qué hacer en Concepción: entérate dónde tomar los mejores bubble tea de la ciudad

El bubble tea se ha convertido cada vez más popular para quienes buscan disfrutar de una bebida diferente, con múltiples sabores, toppings y combinaciones para escoger. Desde preparaciones a base de té y leche hasta opciones frutales, existen distintas alternativas para todos los gustos.
Si estás buscando qué hacer en Concepción, puedes recorrer algunos de los locales que ofrecen esta preparación en la ciudad y sus alrededores, donde encontrarás desde los clásicos milk tea con tapioca hasta opciones con matcha, frutas, Oreo y diferentes toppings para personalizar cada bebida.
Qué hacer en Concepción: descubre dónde tomar bubble tea y sus diferentes sabores
Yang Yang
Dirección: Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1238, Concepción, BioBío.
El local cuenta con una amplia variedad de sabores, entre ellos matcha, strawberry, Oreo tea y distintas opciones frutales.
Además, puedes personalizar tu bebida con diversos toppings, incluyendo crystal bobas originales, de uva y durazno, junto a opciones como boba de tiramisú y otros sabores como coco, mango y pomelo. También cuentan con toppings veganos para quienes buscan este tipo de alternativas.
Entre sus novedades se encuentra el Masala Chai Boba, elaborado de manera artesanal en colaboración con Koife. Yang Yang también acepta Junaeb como medio de pago.
Pochi Pochi
Dirección: Paicaví 308, Concepción, BioBío.
Si estás buscando qué hacer en Concepción y quieres probar un bubble tea diferente, Pochi Pochi es una gran alternativa. Su carta incluye opciones como Pochi Milk Tea, preparado con té, leche y tapioca de azúcar morena, además de Ice Matcha, también acompañado de tapioca.
Entre sus alternativas también se encuentran los Pop Fruit Tea, que combinan té, fruta y pop a elección, además de bebidas como Soda Soda y Slachi, preparadas con hielo granizado, leche y cheese cream. También puedes personalizar tu bebida escogiendo el tipo de leche y agregando toppings como tapioca, pop o cheese cream.
Qué hacer en Concepción: conoce las opciones de matcha, frutas y toppings
Dudu Bubble Tea
Dirección: Castellón 633, Concepción, BioBío.
Dudu Bubble Tea ofrece una variedad de alternativas de bubble tea y otras preparaciones. Entre sus opciones destacan los milk tea con tapioca, disponibles en sabores como matcha, taro, torta, Oreo, chocolate, café, frutilla, pie de limón, vainilla y plátano.
También puedes encontrar ice tea en sabores de frutilla, mango, piña, frambuesa, arándano, naranja y limón. Además, el local cuenta con opciones como té de pomelo con miel y permite agregar boba o tapioca extra a las bebidas.
Para quienes prefieren el matcha, Dudu Bubble Tea también ofrece matcha latte sin boba, con combinaciones de mango, frutilla, arándano, piña y frambuesa. Asimismo, es posible elegir alternativas de leche, como leche sin lactosa y leche de almendras.
Bubble Cat
Dirección: Egaña 1301, Tomé, Concepción, BioBío.
Bubble Cat es una alternativa para disfrutar bubble tea en Tomé, con una carta que combina preparaciones clásicas con opciones de matcha, té de frutas y bebidas especiales.
Entre sus opciones de bubble tea se encuentra el Brown Sugar, preparado con té negro, leche, azúcar moreno y tapiocas. También puedes encontrar Chai Latte, Coconut Milk Tea, Thai Milk Tea, Boba Latte, Moka Nutella, Oreo Boba, Taro y Strawberry Boba.
Para quienes prefieren el matcha, Bubble Cat ofrece alternativas como Matcha Latte, preparado con matcha japonés, leche y tapiocas; Matcha Oreo, Mango Matcha y Strawberry Matcha.
La carta también cuenta con Fruit Teas, ideales para quienes buscan una bebida más frutal. Algunas opciones son Berry Cat-Tea, con té verde, frutilla, frambuesa, pops de frutilla y limón, el Peach Berry Tea, el Dragon Fruit Tea y el Tropical Cat-Tea, entre otras.