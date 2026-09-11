Qué hacer en Concepción: ruta por los mejores lugares para comer waffles dulces y salados

Una buena forma de salir de la rutina es probar preparaciones diferentes, y los waffles ofrecen opciones para todos los gustos. En Concepción hay locales que los preparan con frutas, chocolate, helado y crema, pero también con quesos, carnes, vegetales y otros ingredientes salados.

Por lo que, si buscas qué hacer en Concepción, aquí puedes encontrar una ruta por algunos lugares donde disfrutar estas preparaciones.

Qué hacer en Concepción: una ruta para probar diferentes waffles

Atelier del café

Dirección: San Martín 756, Concepción, BioBío.

Su carta cuenta con distintas preparaciones de waffle que combinan ingredientes como manjar, Nutella, frutas, helado, crema, brownie, marshmallow, almendras y diferentes salsas.

Entre sus opciones destaca el Waffle Atelier, que incluye Nutella, helado, crema, brownie, marshmallow y salsa. También está el Waffle Caruso, preparado con manjar, helado, crema, fruta, almendras y salsa.

Para compartir, el local ofrece una Sinfonía Waffle para dos, que reúne ocho waffles con distintos acompañamientos. Además, cuenta con alternativas sin azúcar, como crepes con manjar light y frutos secos y una trilogía de waffles con manjar light y fruta.

Waffles Take Away

Dirección: San Martín 949, Concepción, BioBío.

Si buscas qué hacer en Concepción y quieres disfrutar waffles dulces o salados, Waffles Take Away ofrece distintas preparaciones para elegir.

Entre sus opciones dulces destacan el Waffle Strudel, con manjar, Nutella, manzanas caramelizadas, frutos secos y crema batida, el Waffle Red Velvet, con berries, frutos secos, crema batida y helado, y el Waffle Dulce Tentación, con frutillas, plátano y crema batida. También puedes encontrar alternativas como Banana Crunch y Jammin.

Para quienes prefieren opciones saladas, la carta incluye el Waffle Ibérico, con queso mantecoso, jamón serrano, pimientos asados, cebolla caramelizada y rúcula. También están el Real Chicken, el Waffle Campestre, el Waffle San Diego y una alternativa vegetariana, con distintas combinaciones de quesos, carnes y vegetales.

Qué hacer en Concepción: preparaciones de waffles para todos los gustos

Waffle Pop

Dirección: Freire 1145, Concepción, BioBío.

Si quieres probar waffles dulces y salados, Waffle Pop cuenta con distintas alternativas para combinar sabores.

Entre los dulces está el Waffle Súper Pop, acompañado de Nutella, frutilla, plátano, galletas y salsa a elección. También está la Dupla Pop, que incluye dos waffles rellenos de Oreo, frutilla, Nutella, plátano y una salsa a elección. Otra alternativa es el Waffle LollyPop, servido en brocheta con chocolate fundido, un topping y una salsa a elección.

Y en opciones saladas, destacan el Waffle Cheddar Pop, con queso cheddar, tocino, rúcula, tomate cherry y papas al hilo, el Waffle Jam Pop, con jamón colonial y queso Edam, y el Waffle Pizza Pop, con salame, jamón ahumado y mozzarella.

Happy Days Waffles

Dirección: Avenida Bernardo O’Higgins 1102, Concepción, BioBío.

Dirección: Ramon Carrasco 352, Lomas de San Andrés, Concepción, BioBío.

Entre sus alternativas dulces están Dulce Pecado, El Clásico, Frutilla Lovers, En las Nubes, El Mutante, El Pequeño Jimmy, Roja Pasión, La Fiesta en tu Boca, Sueños de Oreo y Snickers Addict, con combinaciones de frutas, chocolate, galletas y frutos secos.

Para quienes prefieren una opción salada, el local también cuenta con Waffle Sandwiches, entre ellos Mechada Waffle Sandwich, Vegetariano Waffle Sandwich y Pulled Pork Waffle Sandwich.