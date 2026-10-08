Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres para compartir con un grupo de gustos distintos

Salir a comer en grupo no siempre es sencillo. Mientras una persona quiere sushi, otra prefiere carne, alguien busca comida peruana y otra quiere probar pastas. Elegir un restaurante que deje a todos conformes puede convertirse en una discusión antes incluso de sentarse a la mesa.

Una alternativa son los tenedores libres, porque permiten que cada integrante del grupo recorra las estaciones y elija sus propias preparaciones. En Santiago existen buffets donde conviven carnes, sushi, ceviches, pastas, comida china, ensaladas y postres, por lo que no es necesario ponerse de acuerdo en una sola cocina.

Qué hacer en Santiago: sushi, parrilla, pastas y comida peruana

Vaca & Vaco

Dirección: Avenida La Florida 7297, La Florida.

Vaca & Vaco es una alternativa para grupos en los que cada persona tiene un gusto diferente. Su buffet combina carnes a la parrilla, sushi, ceviches, mariscos, pastas, ensaladas, platos calientes y gastronomía peruana, además de una estación de postres.

Esto permite que cada integrante pueda armar su propia comida. Quien quiera carne puede pasar por la parrilla, mientras otro puede optar por sushi o ceviche. También hay pastas, ensaladas y preparaciones peruanas para quienes buscan algo diferente.

Los cortes de carne se preparan al momento, por lo que el buffet también incorpora una estación de cocina activa durante el servicio.

El restaurante está ubicado en Avenida La Florida 7297, esquina con Walker Martínez. Actualmente funciona de lunes a sábado entre las 12:30 y las 23:00 horas y los domingos hasta las 23:30.

Qué hacer en Santiago: más de 100 preparaciones para distintos gustos

Panda Junior

Dirección: Portugal 198, Santiago Centro.

Panda Junior es otra alternativa para grupos que no logran ponerse de acuerdo sobre qué comer. Su buffet reúne más de 100 preparaciones, entre ellas parrilla, sushi, pastas, comida oriental, mariscos, platos chilenos, frituras y postres.

La variedad permite que cada persona pueda seguir su propio recorrido. Un integrante puede concentrarse en la comida oriental y el sushi, mientras otro elige carnes o parrilla. También existen opciones para quienes prefieren pescados, mariscos, pastas o preparaciones más tradicionales.

Además, el restaurante tiene un horario de cena de lunes a sábado entre las 20:00 y las 23:00 horas, lo que lo convierte en una alternativa para una salida grupal durante la noche. Los domingos funciona hasta las 18:00 horas.

Panda Junior está ubicado en Portugal 198, Santiago Centro.

Qué hacer en Santiago: comida china, sushi, ceviches y parrilla

Buffet Imperial

Dirección: Avenida Departamental 4400, Macul.

Buffet Imperial permite reunir en una misma mesa a personas con preferencias gastronómicas muy diferentes. Su propuesta combina comida china, gastronomía peruana, sushi, carnes a la parrilla, ceviches, ensaladas y postres.

La oferta china incluye preparaciones como wantanes, arrollados primavera, carnes, arroz y fideos. Al mismo tiempo, quienes quieran cambiar de cocina pueden recorrer las estaciones de sushi, ceviches o parrilla.

El restaurante también cuenta con una estación de ramen preparado durante el servicio. Así, un grupo puede probar diferentes preparaciones sin que todos tengan que comer lo mismo.

Buffet Imperial está ubicado en Avenida Departamental 4400, Macul. Actualmente funciona de lunes a sábado entre las 13:00 y las 23:00 horas, mientras que los domingos atiende hasta las 21:00.

Un restaurante para cada integrante del grupo

La principal ventaja de estos buffets para una salida grupal es que nadie tiene que sacrificar sus preferencias para ponerse de acuerdo.

En Vaca & Vaco, por ejemplo, pueden convivir la parrilla, el sushi, los ceviches y las pastas. Panda Junior amplía todavía más la propuesta con comida oriental, mariscos, parrilla y preparaciones chilenas. Buffet Imperial, en tanto, permite pasar de la comida china al sushi, la gastronomía peruana o las carnes.

Por eso, si estás buscando qué hacer en Santiago con un grupo cuyos integrantes tienen gustos muy distintos, los tenedores libres pueden resolver el problema de elegir un solo restaurante para todos.

La oferta de cada buffet puede cambiar según el día y el servicio, por lo que conviene consultar las condiciones vigentes antes de asistir.