Qué hacer en Santiago: actividades que puedes realizar en el Mall Sport

Si estás buscando qué hacer en Santiago, Mall Sport se convierte en una alternativa imperdible con actividades para todas las edades y gustos. Desde propuestas deportivas en la laguna, espectáculos de alto impacto y eventos internacionales, hasta panoramas familiares pensados para los más pequeños.

El centro mall ofrece una variada agenda que combina entretención, deporte y cultura en un solo lugar, donde puedes observar las hermosas vistas que ofrece este lugar.

Qué hacer en Santiago: Deportes que puedes practicar en el Mall Sport

Gimnasio Acuático

Durante febrero, Mall Sport invita a participar en su Gimnasio Acuático, una propuesta que combina deporte y bienestar en la Laguna del mall. La actividad se desarrollará junto a los instructores, quienes guiarán a los asistentes en diversas disciplinas como CrossFit, Boxeo, Spinning y Pilates, todas adaptadas al entorno acuático.

La iniciativa busca ofrecer una experiencia distinta, donde el agua se convierte en el escenario ideal para entrenar, además cuenta con cupos limitados.

Horarios:

Lunes, miércoles y sábados: 09:00 a 12:00 hrs.

Super Bowl

Si el próximo domingo 8 de febrero no sabes qué hacer en Santiago, la Laguna de Mall Sport se transformará para vivir la Super Bowl al estilo americano. La jornada contará con transmisión en vivo del partido en pantalla gigante, gastronomía típica de Estados Unidos y un ambiente que recreará la experiencia de estar ahí.

Además, durante la tarde se realizarán actividades y sorpresas para los asistentes, en colaboración con la Embajada de Estados Unidos en Chile.

Detalles del evento:

Fecha: domingo 8 de febrero

Lugar: Laguna Mall Sport

Hora: 16:30 hrs.

Yoga Sup

Durante febrero continúan las clases de Yoga Sup, una actividad que combina movimiento, equilibrio y buena energía en un entorno único, como lo es la laguna del Mall Sport.

Las sesiones se realizan en las mañanas, ofreciendo a los participantes la oportunidad de ejercitarse sobre tablas de stand up paddle, integrando la práctica del yoga con el contacto directo con el agua y la naturaleza.

Detalles de la actividad:

Días: martes y jueves

Horario: 09:00 horas

Cupos limitados

Qué hacer en Santiago: panoramas y eventos para que disfrutes del Mall Sport

Magic One

Mall Sport presenta un panorama gratuito e impactante: Súper Humano 2026, protagonizado por Magic One. Este espectáculo extremo pondrá a prueba la mente y el cuerpo en vivo, con desafíos que buscan batir Récords Latinoamericanos.

Entre las pruebas que se realizarán destacan:

Caminata descalzo sobre 10 metros de vidrio

Congelado vivo a 0°

Cama de 2.000 clavos

Fechas de los desafíos en vivo:

Sábado 7 de febrero de 2026

Horario: 16:00 a 18:00 horas

Autopista 84

Mall Sport ofrece un panorama ideal para los más pequeños, Autopista 84, un circuito de 25 metros de recorrido con cinco carriles, diseñado para que niños puedan competir como si estuvieran en una pista real de carreras.

La actividad invita a compartir en familia y con amigos, poniendo a prueba la habilidad y rapidez de cada participante. Una experiencia entretenida y segura que permite a los niños sentirse verdaderos pilotos en qué hacer en Santiago.