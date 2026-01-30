Qué hacer en Santiago: actividades y panoramas para el día de los Patrimonios

Si estás buscando qué hacer en Santiago durante el Día de los Patrimonios, este fin de semana trae una programación ideal para salir, recorrer y vivir la capital desde distintas actividades.

Recorre museos, espacios culturales y panoramas pensados para todas las edades, con actividades gratuitas que conectan historia, arte y experiencias contemporáneas.

Desde teatro familiar y recorridos misteriosos, estas propuestas muestran lo esencial que es Santiago en parte de los lugares turísticos de Chile, ofreciendo panoramas que celebran la memoria, la creatividad y la vida urbana en pleno verano.

Cuentos Teatrales

Dirección: Mall Sport, Av. Las Condes 13501, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago durante el Día de los Patrimonios y quieres un panorama cultural pensado para toda la familia, Cuentos Teatrales es una excelente alternativa. Esta experiencia invita a acercarse al teatro de forma creativa y cercana, combinando relatos, actuación y actividades.

Es un evento totalmente gratuito e incluye talleres de pintura, actividades interactivas y la obra Cuentos Teatrales, presentada por la compañía Escuela La Mancha, en un formato ideal para disfrutar en vacaciones de verano.

Fechas:

Sábado 31 de enero

Domingo 1 de febrero

Horarios:

11:30 a 13:30 hrs.

Actividades:

Talleres de pintura

Experiencias interactivas

Obra teatral

Museo Nacional de Historia Natural

Dirección: Interior Parque Quinta Normal, Región Metropolitana.

El Museo Nacional de Historia Natural ofrece una de las jornadas culturales más atractivas de la ciudad. Con entrada totalmente gratuita, el recinto invita a vivir un día de exploración, ciencia y patrimonio pensado para todo público.

Durante la jornada estarán abiertas sus principales exposiciones, como Dinosaurios del Sur del Mundo, con fósiles y réplicas de Chile y Argentina, Plantas y seres mágicos de Chiloé, que conecta botánica, antropología y mitología. Además, se podrán recorrer vitrinas patrimoniales dedicadas a arqueología, cartografía histórica y colecciones naturalistas.

Habrá talleres de modelado de garras y dientes, dibujo de fauna prehistórica y experiencias de realidad virtual. A esto se suma la presencia del Núcleo Milenio EVOTEM con calcos paleontológicos y la entrega de ejemplares de Santiago en 100 palabras.

Fecha:

Viernes 31 de enero de 2026

Horario:

10:00 a 17:30 hrs

Actividades destacadas:

Exposiciones permanentes y temporales

Talleres científicos y artísticos

Realidad virtual

Actividades familiares e infantiles

Recorrido “3 Misterios sin resolver de Santiago”

Dirección: Explanada estación metro Bellas Artes línea 5, Santiago, Región Metropolitana.

La experiencia propone adentrarse en historias sobre tesoros ocultos, entierros, apariciones y hermandades secretas, revelando el llamado “lado B” de la ciudad.

La actividad es un recorrido guiado de una duración alrededor de 1 hora y 20 minutos, que se realiza completamente a pie y contempla la exhibición de material de investigación como libros y aparatos vinculados a lo paranormal.

Está pensada para todo público, con un enfoque participativo, ideal para quienes disfrutan de los misterios urbanos y las historias fuera del circuito tradicional.

Fecha:

Sábado 31 de enero de 2026

Horarios:

11:00 – 12:20

14:00 – 15:20

16:00 – 17:20

18:00 – 19:20

Centro Lector de Lo Barnechea

Dirección: Av. Lo Barnechea 1174, Lo Barnechea, Región Metropolitana.

Una jornada abierta y gratuita para celebrar el patrimonio a través de la realidad virtual, trueque de libros y juegos tradicionales, esta actividad propone un espacio donde conviven la tecnología, la lectura y las formas de juego de antaño.

El evento fomenta el aprendizaje, la participación y el disfrute compartido, dentro de los lugares turísticos de Chile. Una invitación a encontrarse, jugar y descubrir que el patrimonio también se construye en lo cotidiano.

Fecha:

Sábado 31 de enero

Horario:

10:00 a 13:00 | Realidad virtual: Acércate al Niño del cerro El Plomo

10:00 a 13:00 | Trueque de libros

10:00 a 13:00 | Juegos tradicionales

Cineteca Nacional de Chile

Dirección: Plaza de la ciudadanía 26, Santiago, Región Metropolitana.

Para celebrar el Día de los Patrimonios en Verano 2026, la Cineteca Nacional de Chile presenta una propuesta audiovisual con dos cineconciertos con una selección restaurada de la Colección Magallanes Films, acompañada por la música en vivo de la pianista Carla Díaz Báez.

Estos cineconciertos combinan historia, patrimonio y arte al proyectar registros cinematográficos patrimoniales recuperados y digitalizados de principios del siglo XX. La musicalización en vivo realza esta experiencia, conectando al público con imágenes que forman parte de la memoria audiovisual chilena, para que tengas un buen panorama de qué hacer en Santiago.

Fecha:

Sábado 31 de enero de 2026

Horario:

18:00 – 19:00 hrs.

Actividad: