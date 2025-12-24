Qué hacer en Santiago: cafeterías pet friendly

Salir a tomar café ya no es solo un panorama para las personas. Cada vez hay más lugares que se adaptan para recibir a mascotas, ofreciendo espacios cómodos y comida especial para ellos. Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres incluir a tu compañero de cuatro patas en el plan, las cafeterías pet friendly se han convertido en una excelente alternativa.

Muchas de estas cafeterías, además, se ubican en sectores reconocidos dentro de los lugares turísticos de Chile, ideales para pasear, recorrer la ciudad y disfrutar de un panorama distinto sin dejar a tu acompañante canino en casa.

Maple’s Pet Café

Dirección: Suecia 1245, Providencia, Región Metropolitana.

Maple’s Pet Café es una de las primeras opciones si buscas qué hacer en Santiago en cafeterías pet friendly, especialmente si quieres que tu perro sea el protagonista de la salida.

En este local, los dueños y sus mascotas son recibidos con preparaciones para humanos y un menú pensado también para perros, con snacks seguros para ellos.

Bigotes Pet & Coffee

Dirección: Eliodoro Yañez 2777, Providencia, Región Metropolitana.

Si quieres disfrutar de un café acompañado de tu perro, Bigotes Pet & Coffee es una excelente opción para ti y tu acompañante peludo.

El lugar cuenta con un patio de juegos, tienda para mascotas, spa canino y guardería perruna, ofreciendo una experiencia tanto para los perros como para sus dueños.

Mala Mía

Dirección: Av. Italia 825, Providencia, Región Metropolitana.

Mala Mía, es otra excelente alternativa para quienes buscan qué hacer en Santiago y disfrutar de cafeterías pet friendly.

Destaca por su menú especial para caninos y su ambiente relajado, donde las mascotas son bienvenidas.

@rutapetfriendlystgo Mala mía… por no haber ido antes 🐶💛 Sí, este restaurante no solo te sirve a ti, también tiene menú para nuestros peluditos🍗Un lugar donde nadie se queda mirando cómo comes🤭 🍽️ Platos pensados para humanos y animalitos, con un menú tan completo como sabroso: desde desayunos, brunch y café, hasta almuerzos, postres, cenas y cócteles. Ideal para cualquier hora del día… y para compartir con quien más amas 🐶 📍Ubicado en Av. Italia 825, Providencia. 🐕 Pet friendly de verdad. 👉 Gracias mala mia por pensar también en ellos 🐾 ¿Tú también saldrías a comer con tu peludito? Cuéntanos en los comentarios👇 🐶 Síguenos @rutapetfriendlystgo y descubre los mejores datos para salir con tu mejor amigo por la ciudad💬💛 ♬ 农场欢笑 A Happy – codemusic

Galpón Italia

Dirección: Av. Italia 1175, Providencia, Región Metropolitana.

Es una opción ideal para ir con tu perro, disfrutar y compartir un momento distinto sin dejar a tu compañero peludo en casa.

Permite comer algo rico y pasar tiempo junto a tu mascota en uno de los sectores más atractivos y concurridos de la capital, además de ser uno de los lugares turísticos de Chile más visitados.

Poga Heladería

Dirección: Alonso de Córdova 2467, Vitacura, Región Metropolitana.

Poga Heladería es una alternativa diferente para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren incluir a su mascota en el panorama.

Esta heladería canina ofrece helados especialmente formulados para perros, elaborados con ingredientes seguros y pensados para refrescarlos en días de calor. El lugar también cuenta con alternativas para humanos, convirtiéndose en un lugar ideal para compartir un momento especial junto a tu compañero peludo.