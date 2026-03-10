Qué hacer en Santiago: descubre las obras que llegarán en marzo al Teatro Municipal de Santiago

Si estás buscando qué hacer en Santiago durante marzo y te interesa la música clásica, la ópera o los recitales de piano, el Teatro Municipal de Santiago tendrá una programación con distintas presentaciones para el público. Durante el mes se realizarán conciertos sinfónicos, ópera clásica y un recital de piano interpretados por destacados músicos.

Ubicado en Agustinas 794, en pleno centro de Santiago, este histórico espacio cultural presentará una cartelera que reúne obras del repertorio clásico y romántico, por si buscas un panorama cultural, estas son algunas de las presentaciones que llegarán al Teatro Municipal durante marzo.

Qué hacer en Santiago: conciertos sinfónicos imperdibles en el Teatro Municipal

C1: “Romántica”

Si te interesa la música clásica, el Teatro Municipal de Santiago presentará el concierto C1: “Romántica”, un espectáculo que marcará el debut en Chile de la reconocida directora ucraniana Oksana Lyniv junto a la Orquesta Filarmónica de Santiago.

La presentación comenzará con “Let There Be Light” de la compositora ucraniana Bohdana Frolyak, obra escrita tras la invasión rusa de Ucrania en 2022 y estrenada en los BBC Proms de Londres en 2023. La pieza transita desde una atmósfera de tensión hacia una luz de esperanza.

Luego sigue el concierto para violín en re mayor, Op. 35 de Piotr Ilich Tchaikovsky, interpretado por el solista Andrii Murza. Esta obra, compuesta en 1878, es una de las más reconocidas del repertorio para violín y destaca por su intensidad emocional.

El concierto terminará con la Sinfonía n.°4 “Romántica” de Anton Bruckner, una composición monumental que evoca paisajes sonoros llenos de solemnidad y espiritualidad, para tu recorrido por qué hacer en Santiago.

Lugar: Teatro Municipal de Santiago

Fecha: viernes 13 de marzo y sábado 14 de marzo

Hora: 19:00 horas (viernes) / 17:00 horas (sábado)

C2: “Sinfonía Secreta”

El Teatro Municipal de Santiago presentará el concierto C2: “Sinfonía Secreta”, dirigido por Paolo Bortolameolli, director titular de la Orquesta Filarmónica de Santiago. El programa reúne dos obras marcadas por la historia, la guerra y la resistencia artística.

La primera parte incluirá el Concierto para la mano izquierda de Maurice Ravel, compuesto en 1930 para el pianista Paul Wittgenstein, quien perdió su brazo derecho durante la Primera Guerra Mundial. La obra destaca por su intensidad sonora y su complejidad técnica.

El concierto continuará con la Sinfonía n.º 4 de Dmitri Shostakovich, una composición monumental escrita en 1936. En medio de la censura y represión del régimen estalinista, el compositor decidió mantener la obra en secreto durante más de dos décadas.

Lugar: Teatro Municipal de Santiago

Fecha: viernes 20 de marzo y sábado 21 de marzo

Hora: 19:00 horas (viernes) / 17:00 horas (sábado)

C3: “El universo según Mahler”

Es una interpretación de la monumental Sinfonía n.º 3 del compositor Gustav Mahler, bajo la dirección musical de Paolo Bortolameolli.

Compuesta entre 1893 y 1896, esta sinfonía es una de las obras más ambiciosas de Mahler. Influido por las ideas del filósofo Friedrich Nietzsche y por la poesía popular, el compositor creó una pieza que intenta representar el despertar del mundo.

La obra se desarrolla como un viaje sonoro que parte con la fuerza de la naturaleza A medida que avanza la sinfonía, la música retrata la vida en distintas formas, la naturaleza florece, los animales aparecen, los niños cantan y finalmente el espíritu humano se eleva hacia lo divino.

El movimiento final cierra la sinfonía con una extensa meditación musical sobre el amor y la serenidad, creando un nuevo panorama para qué hacer en Santiago.

Lugar: Teatro Municipal de Santiago

Fecha: viernes 27 de marzo y sábado 28 de marzo

Hora: 19:00 horas (viernes) / 17:00 horas (sábado)

Qué hacer en Santiago: disfruta la clásica ópera La bohème de Puccini

La Bohème

La bohème, es una de las obras más emblemáticas del compositor italiano Giacomo Puccini. Esta ópera en cuatro actos, con libreto de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, está inspirada en la novela Escenas de la vida bohemia de Henri Murger y se estrenó originalmente en el Teatro Regio de Turín en 1896.

La historia sigue a un grupo de jóvenes artistas que viven en la pobreza en el París del siglo XIX. Entre ellos está Rodolfo, un poeta que lucha por sobrevivir junto a sus amigos mientras enfrentan el frío invierno y la falta de dinero. En medio de esa dura realidad aparece Mimí, una modista que llega a su puerta y con quién Rodolfo inicia una historia de amor. Sin embargo, la felicidad de la pareja se ve amenazada por la difícil situación económica y la enfermedad de Mimí.

Con La bohème, Puccini alcanzó uno de sus mayores éxitos y que ahora puedes ir a verla en el Teatro Municipal de Santiago si buscas qué hacer en Santiago.

Lugar: Teatro Municipal de Santiago

Fechas: jueves 14, viernes 15, sábado 16 y lunes 18 de mayo

Hora: 18:00 horas (14, 15 y 18 de mayo) / 17:00 horas (16 de mayo)

Qué hacer en Santiago: conoce el recital de piano con obras de Beethoven

Pianista Pierre-Laurent Aimard

Con una carrera de más de seis décadas, el Teatro Municipal de Santiago presentará el recital del reconocido pianista francés Pierre-Laurent Aimard, uno de los intérpretes más influyentes del repertorio contemporáneo y clásico.

Durante este recital, Aimard interpretará un centrado en Beethoven. Entre las piezas destacan la Sonata para piano n.º 32, Op. 111, la última sonata del compositor, y la célebre Sonata n.º 23 “Appassionata”. El programa también incluirá las 24 variaciones sobre “Venni amore” y las Bagatelas Op. 119, una serie de piezas breves que Beethoven compuso a lo largo de dos décadas.