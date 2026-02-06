Qué hacer en Santiago: dónde comer comida colombiana en la capital

Entre la diversidad cultural y gastronómica que ofrece la ciudad, la comida colombiana se ha ido ganando un espacio propio dentro de los panoramas urbanos. Desde platos contundentes y recetas caseras hasta opciones dulces tradicionales, recorrer estos locales es una excelente alternativa para quienes buscan qué hacer en Santiago a través de sabores que conectan con distintas regiones de Colombia.

Ya sea para un almuerzo abundante, una salida con amigos o una pausa dulce durante el día, estos locales permiten viajar por la gastronomía colombiana sin salir de la capital.

Qué hacer en Santiago: restaurantes de comida colombiana tradicional y platos abundantes

Sombrero Vueltiao

Dirección: Av. Sucre 322, Ñuñoa, Región Metropolitana.

Un clásico para quienes buscan conocer la comida colombiana sin salir de la capital. En este restaurante es posible encontrar una amplia variedad de platos tradicionales que representan distintos rincones de Colombia, con preparaciones abundantes y sabores caseros.

Su carta incluye opciones emblemáticas como la bandeja paisa, la mojarra frita, la posta Cartagena, el pargo rojo, empanadas y arepas, además de mote con queso y menú ejecutivo, lo que lo convierte en una alternativa ideal tanto para una comida rápida como para una experiencia más completa.

Mi Finca

Dirección: San Pablo 941, Santiago, Región Metropolitana.

Dirección: Pío Nono 251, Providencia, Región Metropolitana.

En este restaurante puedes encontrar preparaciones típicas como bandeja paisa en distintos estilos, chicharrón, además de acompañamientos y bebidas que reflejan la tradición culinaria colombiana. El local destaca por la variedad y generosidad de las porciones, así como la posibilidad de compartir platos en un ambiente cómodo y casual.

Mi Finca se ha convertido en un punto de encuentro para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren una experiencia gastronómica distinta en la capital, con sabores que remiten directamente a las cocinas de Medellín, Bogotá y otras regiones de Colombia.

Qué hacer en Santiago: sabores colombianos clásicos y dulces para descubrir en la capital

Mesón Colombiano

Dirección: Alameda 3410 – Persa Estación Pasillo Local 56.

Mesón Colombiano es otra excelente opción para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren disfrutar de auténticos sabores de la cocina colombiana sin salir de la ciudad.

Entre sus preparaciones más populares se encuentran la lengua encebollada, un clásico con carne tierna y jugosa bañada en salsa de cebolla, el bocachico crujiente, pescado típico de las regiones ribereñas, y la bandeja paisa, plato emblemático que no puede faltar en una ruta colombiana. Además de estos, su carta incluye otras opciones que permiten explorar la riqueza gastronómica colombiana, ideal para compartir y probar en compañía.

Buñuelos Rellenitos

Dirección: Victoria 1016 Santiago Centro, Región Metropolitana.

Buñuelos Rellenitos es una alternativa dulce ideal para sumar a la ruta de gastronomía colombiana en versión dulce. Este local se especializa en buñuelos rellenos, crujientes por fuera y suaves por dentro, que se han vuelto un favorito para quienes disfrutan de preparaciones dulces para compartir.

En este San Valentín, ofrecen propuestas como la Caja Mini San Valentín, pensada para regalar o disfrutar en pareja, que incluye mini buñuelos acompañados de toppings clásicos y muy queridos como chocolate, manjar y bocadillo. Es un panorama perfecto para cerrar una comida colombiana o simplemente darse un gusto dulce en la ciudad.