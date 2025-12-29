Home Viajes "¿qué hacer en santiago? dónde comprar ropa vintage..."

¿Qué hacer en Santiago? Dónde comprar ropa vintage

Renovar el clóset sin caer en lo mismo de siempre es posible. La capital cuenta con una amplia variedad de espacios para actualizar el armario, con opciones para todos los gustos, distintos presupuestos y una diversidad de estilos y marcas.

Benjamin Diaz
Comparte esta noticia
¿Qué hacer en Santiago? Dónde comprar ropa vintage

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres renovar tu clóset con estilo, en La Nación te dejamos un listado con los mejores lugares para comprar ropa vintage en la capital, ideales para encontrar piezas únicas y con identidad propia.

Objetos Tienda

Ubicada en Avenida Providencia 1685, a pasos del Metro Pedro de Valdivia, esta tienda es una excelente alternativa para quienes buscan ¿qué hacer en Santiago? y quieren explorar espacios ligados a la moda alternativa y las subculturas urbanas

El lugar reúne una cuidada selección de objetos nuevos, vintage y de segunda mano, con marcas como Dickies, New Era, Nike, Levi’s y Lee, además de poleras, gorras, art toys, sneakers y revistas de moda.

Uno de sus principales atractivos son las prendas exclusivas traídas desde Japón, una selección exclusiva construida a partir de viajes directos a Japón, donde el propio dueño elige prendas difíciles de encontrar en Chile. 

Este concept store, abre de lunes a viernes de 12:30 a 20:00 hrs, y sábados y festivos de 12:30 a 16:30 hrs.

@icz__

la tienda @Objetooos Saliendo del metro manuel montt hacia el oriente está la tienda Objetos, encontramos varias cosas de japón ahí 🥹‼️@Gaja

♬ Super – Bb trickz

Reciclage I Love

Con más de 12 años de trayectoria, Reciclaje I Love es una de las boutiques más longevas de la capital especializadas en prendas vintage desde los años 80 en adelante. Su propuesta abarca distintos estilos, como streetwear, chic, Old Money, Y2K y más, además de contar con tarjetas de regalo para quienes buscan un obsequio sin margen de error.

Ubicada en Francisco Noguera 17, igualmente a pasos del Metro Pedro de Valdivia. Esta tienda atiende de lunes a viernes de 11:30 a 19:00 hrs, y los sábados de 11:30 a 15:00 hrs.

Persa Biobío

Uno de los espacios más icónicos de la capital es el Persa Biobío, una parada obligada para quienes buscan qué hacer en Santiago, el sector concentra una amplia oferta de prendas y objetos, tanto al interior de sus galpones como en los alrededores, donde distintos puestos amplían la experiencia de recorrido y vitrineo.

Dentro de este circuito destacan espacios como el Galpón Cordillera y Punto Vintage, ubicados en Placer 657 y San Isidro 2225, Galpón 3, respectivamente. Allí es posible encontrar una variada selección de ropa usada y vintage, con tiendas especializadas en prendas de lujo, vestuario de época —principalmente de las décadas del 70, 80 y 90—, además de accesorios y piezas únicas.

El Persa Biobío abre principalmente los fines de semana, los sábados y domingos de 10:00 a 18:00 horas.

@matiiwalk

Visite uno de los mejores persas de Santiago #persa #feriasantiago #santiago #chile #datos #badbunny #fypp #paratiii

♬ sonido original – Matiwalk

BTX

Esta tienda tiene varias sedes en el país, con presencia en Santiago, Rancagua, Concepción, Los Ángeles y Temuco. En la capital cuenta con tres locales, ubicados en Las Bellotas 172, Paseo Ahumada 178 y Avenida Providencia 2169.

El local de Paseo Ahumada es el más grande de la cadena: un espacio de dos pisos, ubicado a pasos del Metro Universidad de Chile. Destaca por su amplia oferta de ropa importada desde Europa, con marcas reconocidas, además de una zona de retorno, donde se encuentran prendas nuevas que no se vendieron en retail, muchas de ellas aún con etiqueta.

Cada local cuenta con horarios independientes. En el caso de Paseo Ahumada, abre de lunes a sábado de 9:30 a 19:30 hrs. Para conocer los horarios del resto de las sucursales, se recomienda revisar su perfil de Instagram @btx_cl.

@rociochn

El otro día me invitaron a conocer la nueva tienda de @Berlintexx Chile en paseo ahumada, la mas grande de ropa de segunda mano en Chile!!! Como pueden esperar era gigante el lugar y había mucha ropa y todos los precios, hasta hay una sección de remate. Vayan con tiempo para que puedan vitrinear todo, les juro que vale la pena 🫦 for thrift lovers only… #btxchile #ropausada

♬ Kanye West – C10
Source Texto: La Nación / Foto: Freepik
Comparte esta noticia
Benjamin Diaz https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Incendio forestal en Las Condes: Siniestro se registra...

El Cuerpo de Bomberos de Santiago movilizó voluntarios y máquinas de 14 Compañías debido a la emergencia, la cual ocurre en cercanías del remodelado estadio de Universidad Católica.

Leer mas
Vanguardia
Muere a los 94 años Cecilia Giménez, famosa restaurado...

La historia de la mujer se volvió viral en el año 2012, cuando intentó restaurar una obra que se encontraba deteriorada. No obstante, el resultado final terminó siendo muy diferente al cuadro original.

Leer mas
Viajes
Qué hacer en Santiago: los mejores lugares para comer ...

Descubre qué hacer en Santiago y dónde comer saludable. Estos locales ofrecen preparaciones equilibradas, ingredientes frescos y propuestas que aportan al bienestar de cada persona a través de la comida.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Benjamin Diaz
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/