¿Qué hacer en Santiago? Dónde comprar ropa vintage

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres renovar tu clóset con estilo, en La Nación te dejamos un listado con los mejores lugares para comprar ropa vintage en la capital, ideales para encontrar piezas únicas y con identidad propia.

Objetos Tienda

Ubicada en Avenida Providencia 1685, a pasos del Metro Pedro de Valdivia, esta tienda es una excelente alternativa para quienes buscan ¿qué hacer en Santiago? y quieren explorar espacios ligados a la moda alternativa y las subculturas urbanas.

El lugar reúne una cuidada selección de objetos nuevos, vintage y de segunda mano, con marcas como Dickies, New Era, Nike, Levi’s y Lee, además de poleras, gorras, art toys, sneakers y revistas de moda.

Uno de sus principales atractivos son las prendas exclusivas traídas desde Japón, una selección exclusiva construida a partir de viajes directos a Japón, donde el propio dueño elige prendas difíciles de encontrar en Chile.

Este concept store, abre de lunes a viernes de 12:30 a 20:00 hrs, y sábados y festivos de 12:30 a 16:30 hrs.

@icz__ la tienda @Objetooos Saliendo del metro manuel montt hacia el oriente está la tienda Objetos, encontramos varias cosas de japón ahí 🥹‼️@Gaja ♬ Super – Bb trickz

Reciclage I Love

Con más de 12 años de trayectoria, Reciclaje I Love es una de las boutiques más longevas de la capital especializadas en prendas vintage desde los años 80 en adelante. Su propuesta abarca distintos estilos, como streetwear, chic, Old Money, Y2K y más, además de contar con tarjetas de regalo para quienes buscan un obsequio sin margen de error.

Ubicada en Francisco Noguera 17, igualmente a pasos del Metro Pedro de Valdivia. Esta tienda atiende de lunes a viernes de 11:30 a 19:00 hrs, y los sábados de 11:30 a 15:00 hrs.

Persa Biobío

Uno de los espacios más icónicos de la capital es el Persa Biobío, una parada obligada para quienes buscan qué hacer en Santiago, el sector concentra una amplia oferta de prendas y objetos, tanto al interior de sus galpones como en los alrededores, donde distintos puestos amplían la experiencia de recorrido y vitrineo.

Dentro de este circuito destacan espacios como el Galpón Cordillera y Punto Vintage, ubicados en Placer 657 y San Isidro 2225, Galpón 3, respectivamente. Allí es posible encontrar una variada selección de ropa usada y vintage, con tiendas especializadas en prendas de lujo, vestuario de época —principalmente de las décadas del 70, 80 y 90—, además de accesorios y piezas únicas.

El Persa Biobío abre principalmente los fines de semana, los sábados y domingos de 10:00 a 18:00 horas.

BTX

Esta tienda tiene varias sedes en el país, con presencia en Santiago, Rancagua, Concepción, Los Ángeles y Temuco. En la capital cuenta con tres locales, ubicados en Las Bellotas 172, Paseo Ahumada 178 y Avenida Providencia 2169.

El local de Paseo Ahumada es el más grande de la cadena: un espacio de dos pisos, ubicado a pasos del Metro Universidad de Chile. Destaca por su amplia oferta de ropa importada desde Europa, con marcas reconocidas, además de una zona de retorno, donde se encuentran prendas nuevas que no se vendieron en retail, muchas de ellas aún con etiqueta.

Cada local cuenta con horarios independientes. En el caso de Paseo Ahumada, abre de lunes a sábado de 9:30 a 19:30 hrs. Para conocer los horarios del resto de las sucursales, se recomienda revisar su perfil de Instagram @btx_cl.