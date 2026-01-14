¿Qué hacer en Santiago? Escápate a Pomaire y sigue la ruta de la greda y la gastronomía

A una hora de la capital, Pomaire es uno de los destinos clásicos preferidos por los santiaguinos que buscan una escapada de la ciudad. Conectado por la Ruta 78 y ubicado en la Región Metropolitana, el pueblo es ampliamente reconocido por su tradición alfarera en greda y su marcada identidad gastronómica.

Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y sus alrededores, en esta guía te contamos qué hacer en Pomaire, qué recorrer y por qué sigue siendo uno de los destinos más auténticos de la zona central.

Un lugar donde el turismo se vive sin apuro y la experiencia se construye desde lo simple: caminar por sus calles, entrar a talleres, conversar con quienes mantienen vivo el oficio y compartir un almuerzo largo.

Granja Educativa Alfarera Greda

Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y buscan un panorama cultural cerca de la ciudad, o qué hacer en Pomaire, este taller aparece como una excelente alternativa.

Los visitantes pueden conocer el origen de la greda, observar el trabajo en torno y moldear sus propias piezas a mano, en una actividad pensada para mayores de tres años.

Con más de 17 años de trayectoria, este lugar recibe durante todo el año a colegios, universidades y también a familias que buscan una experiencia distinta, especialmente los fines de semana.

Los talleres tienen cupos limitados y requieren reserva previa. Una experiencia simple, educativa y muy ligada a la identidad del pueblo.

Chancho Alcancía de Greda más grande del mundo

Uno de los rincones más reconocibles de Pomaire es su tradicional chanchito de greda, una escultura que se ha convertido en un punto obligado para las fotos. Con cerca de 1,60 metros de altura y elaborada a partir de unos 300 kilos de greda, la figura sorprende tanto por su tamaño como por el simbolismo que tiene para el pueblo.

Ubicado en Los Paltos 323, este chanchito sigue recibiendo a visitantes que se detienen a registrar su paso por el lugar. Quienes llevan una moneda de $500 pueden “alimentarlo” y sumarse a una pequeña tradición local que ya es parte del recorrido por Pomaire.

El Parrón de Pomaire

Con más de 75 años de historia, este restaurante es uno de los íconos gastronómicos de Pomaire. Ubicado en la céntrica calle Arturo Prat 210, se ha transformado en una parada obligatoria para quienes se preguntan qué hacer en Pomaire y buscan cocina chilena tradicional, buenas carnes y vino.

Su carta incluye cordero al palo, asados de vacuno y cerdo, además de cazuelas y preparaciones clásicas que evocan la cocina de campo. Todo se sirve en un entorno campestre, bajo parrones, con un ambiente familiar y una atención cercana, ideal para desconectarse del ritmo urbano.

Para quienes evalúan qué hacer en Santiago y quieren una escapada corta hacia los alrededores, este restaurante ofrece una experiencia perfecta para almuerzos largos. Abre todos los días de 12:00 a 18:00 horas y es un espacio pet friendly.

Restaurante San Antonio

El Restaurante San Antonio es uno de los referentes gastronómicos de Pomaire y una parada obligada para quienes visitan la capital de la artesanía en greda.

Con más de 55 años de historia, el local se ganó rápidamente un nombre gracias a sus cazuelas contundentes, empanadas de un kilo y su tradicional costillar de chancho, preparaciones que se mantienen vigentes hasta hoy.

Actualmente cuenta con dos espacios en Pomaire. La Casa de Campo, ubicada en San Antonio 298, abre de lunes a viernes y fines de semana entre las 10:00 y 19:00 horas. En tanto, la Casa Colonial, en Roberto Bravo 320, funciona exclusivamente los fines de semana, en el mismo horario de 10:00 y 19:00 horas.