El Día de San Valentín invita a regalarse tiempo de calidad en pareja. Ya sea para quienes prefieren una noche de fiesta, una salida cultural o una experiencia gastronómica especial, el 14 de febrero se transforma en una oportunidad ideal para celebrar el amor.

Si estás buscando qué hacer en Santiago este 14 de febrero con tu pareja, la ciudad se llena de panoramas pensados para compartir, sorprender y salir de la rutina. Desde música en vivo y teatro, hasta cenas románticas y actividades al aire libre, estas son algunas de las mejores opciones para vivir el Día del Amor sin salir de la capital.

Qué hacer en Santiago para celebrar el Día del Amor con música y fiesta

Club Amanda

Dirección: Embajador Doussinague 1767, Santiago, Región Metropolitana.

Club Amanda propone una experiencia totalmente distinta inspirada en Las Vegas, ya que para el día del amor, tendrán un Vegas Wedding Experience, donde el espacio se transforma en un escenario lleno de música y humor, donde las parejas pueden incluso participar de una ceremonia simbólica al más puro estilo estadounidense.

La noche incluye welcome drink, dos tragos a elección, una tabla mar y tierra y una ceremonia liderada por un doble de Elvis Presley, que entrega un certificado conmemorativo para sellar el momento. A esto se suma un show en vivo, coctelería, gastronomía y un after party para seguir celebrando.

Club Chocolate

Dirección: Ernesto Pinto Lagarrigue 192, Recoleta, Región Metropolitana.

Para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren una noche cargada de música, fiesta y energía, Club Chocolate prepara una experiencia especial por el Día de los Enamorados en el Barrio Bellavista. El clásico recinto apuesta por una celebración que mezcla gastronomía, coctelería y espectáculo en vivo, pensada para quienes quieren celebrar el amor.

Día de los Enamorados Experience incluye dos cócteles a elección, una tabla mar y tierra para compartir y un show en vivo a cargo de la banda tributo oficial de Ricky Martin, antes de dar paso a la fiesta en el club.

Qué hacer en Santiago: teatro y funciones para celebrar el amor

Amantes, Parejas Disparejas – Teatro Mori Bellavista

Dirección: Av. Constitución 183, Providencia

Si estás buscando qué hacer este 14 de febrero y prefieres un panorama distinto, con humor y complicidad, esta comedia de improvisación es una gran alternativa. Amantes, Parejas Disparejas vuelve en su novena temporada de la mano de Los Pleimovil, esta vez como parte del Encuentro de Comedias de Teatro Mori.

La obra sigue la historia de tres parejas que, en un intento por salvar sus relaciones, asisten a terapia sin sospechar que sus conflictos terminarán cruzándose en una cadena de enredos, infidelidades y situaciones tan absurdas como hilarantes. Gracias a la improvisación, cada función es distinta, lo que convierte la experiencia en un panorama ideal para reírse en pareja y salir de la rutina romántica clásica.

Fechas: Del 5 al 15 de febrero.

Horario: Jueves a domingo, 20:30 hrs.

Entradas: Disponibles vía Ticketmaster (venta online y presencial).

Teatro Parque Cousiño – Miyazaki Acústico

Dirección: San Ignacio de Loyola 1249, Región Metropolitana.

Miyazaki Acústico: Love Stories aparece como una opción perfecta para disfrutar el 14 de febrero. Este concierto propone un viaje emocional a través de las melodías más emblemáticas del universo Studio Ghibli, reinterpretadas en clave acústica.

En esta edición especial de San Valentín, un quinteto de cuerdas y teclado interpretará en vivo piezas de películas icónicas como El viaje de Chihiro, El castillo vagabundo y Kiki: Entregas a Domicilio, entre otras.

Fecha: 14 de febrero de 2026.

Horario: 20:00 hrs.

Entradas: Disponibles en FanBox.cl.

Qué hacer en Santiago este Día de San Valentín al aire libre

Castillo Forestal

Dirección: Av. Cardenal José María Caro 390, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y sueñas con una celebración romántica de aire europeo, Castillo Forestal es una apuesta segura. Ubicado frente al Parque Forestal, este espacio propone una experiencia pensada para disfrutar del amor a través de la gastronomía, la música y una atmósfera elegante.

Para San Valentín, el restaurante ofrece una Cena especial de 4 tiempos, que incluye bebestible, música en vivo y distintas sorpresas durante la noche, ideal para una velada íntima y sofisticada.

Además, para quienes prefieren comenzar el Día de los Enamorados desde temprano, estará disponible el Brunch Couple Royal, una experiencia exclusiva para dos que se realiza en horario AM y promete un inicio de jornada distinto y memorable. Ambos panoramas cuentan con cupos limitados, por lo que la reserva anticipada es clave.

Fecha: Sábado 14 de febrero (menú 4 tiempos también disponible el viernes 13 en horario PM).

Brunch Couple Royal: 10:00 a 12:00 hrs.

I Love Santiago Night

Dirección: Parque Padre Hurtado, Av. Francisco Bilbao 8105, La Reina, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago con tu pareja y quieres salir del clásico panorama urbano, I Love Santiago Night propone una experiencia distinta, romántica y literalmente en las alturas. Este evento nocturno invita a vivir la ciudad desde otra perspectiva, con globos aerostáticos iluminando el cielo.

La experiencia incluye vuelo cautivo en globo, cócteles premium por persona y una barra especial, música en vivo, creando una noche que mezcla celebración, vistas únicas y una atmósfera íntima y festiva a la vez. Es un panorama ideal para parejas que buscan algo memorable para celebrar el amor.