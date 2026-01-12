¿Qué hacer en Santiago? Experiencias de adrenalina para un día movido

Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y quieren salir de lo habitual, apostando por aventuras cargadas de adrenalina, la Región Metropolitana ofrece diversas alternativas tanto para principiantes como para fanáticos de las experiencias extremas.

Desde La Nación te recomendamos algunas opciones ideales para disfrutar durante el día y vivir la ciudad desde otra perspectiva.

Vértigo Park

Ubicado en el Parque Mahuida, en la comuna de La Reina, Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095 este parque se posiciona como una alternativa ideal para quienes buscan qué hacer en Santiago y disfrutan de panoramas cargados de adrenalina.

Uno de sus principales atractivos es el Swing, un columpio gigante de más de 30 metros de altura que eleva a los visitantes en un salto intenso, ofreciendo vistas panorámicas únicas de la ciudad.

Además, el recinto cuenta con un circuito de paintball de dos hectáreas inmerso en bosque nativo, pensado para partidas grupales. La actividad se realiza con un mínimo de seis participantes, quienes disponen de 1.200 tiros por juego, combinando estrategia y acción al aire libre.

El parque también ofrece espacios más tranquilos, como zonas de picnic y juegos infantiles, lo que permite complementar la experiencia con panoramas familiares y actividades recreativas para todas las edades.

Parapente en Maitencillo

A poco más de dos horas de la capital, el balneario de Maitencillo, en la comuna de Puchuncaví, región de Valparaíso. Si bien en verano es uno de los lugares preferidos por sus playas y variada oferta gastronómica, también destaca por sus deportes extremos.

Entre ellos, el surf y el parapente se han transformado en los panoramas favoritos para quienes buscan experiencias cargadas de adrenalina. En la zona operan diversas escuelas que ofrecen vuelos y clases, con alternativas que van desde vuelos acompañados hasta cursos y entrenamientos más avanzados, adaptándose a distintos niveles de experiencia.

Una de las opciones es Andesfly, empresa que desde 2009 presta servicios a lo largo del país. En Maitencillo ofrece vuelos en parapente desde $60.000 sin traslado, además de cursos para quienes deseen profundizar y especializarse en esta disciplina aérea.

Kayak en Cajón del Maipo

Para quienes buscan qué hacer en Santiago sin salir de la Región Metropolitana, el Cajón del Maipo concentra múltiples panoramas en contacto con la naturaleza, y uno de los más intensos es el kayak y rafting en el río Maipo.

El centro de ecoturismo Cascada de las Ánimas cuenta con más de 35 años de experiencia realizando descensos por este río. El recorrido se extiende por cerca de 9 kilómetros y dura aproximadamente 65 minutos, tiempo en el que los participantes enfrentan 34 rápidos, varios de ellos de alta dificultad, lo que garantiza una experiencia marcada por la adrenalina y el trabajo en equipo.

Ubicado en Camino al Volcán 31087, en San José de Maipo, el complejo también ofrece otras actividades al aire libre como canopy, cabalgatas y caminatas, además de opciones de hospedaje en distintas categorías, restaurantes y servicios complementarios.

Para más información práctica y ubicación exacta, se recomienda revisar su sitio web oficial.

Paracaidismo Las Vizcachas

Para quienes buscan qué hacer en Santiago subir la adrenalina y vivir una experiencia aérea fuera de lo común, el sector de Las Vizcachas, en el límite de Puente Alto con el Cajón del Maipo, alberga al Centro de Vuelo Vizcachas, con más de 25 años de experiencia.

Desde este punto es posible sobrevolar la geografía precordillerana y apreciar, en un solo recorrido, la transición entre la ciudad y la cordillera, ofreciendo una perspectiva única del paisaje.

Ubicado en Camino al Volcán 07820, en el parque de recreación Geopark, el centro cuenta con distintas alternativas de vuelo. La opción básica contempla un recorrido de 15 minutos por $55.000, mientras que quienes quieran registrar la experiencia pueden optar por un paquete con grabación en video por $65.000