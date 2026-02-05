Home Viajes "qué hacer en santiago: explora la gastronomía de factoría frankli..."

Qué hacer en Santiago: explora la gastronomía de Factoría Franklin

Factoría Franklin se ha consolidado como uno de los centros gastronómicos y culturales más interesantes de la capital. En esta guía, te contamos qué hacer en Santiago si quieres recorrer este espacio y probar algunas de sus propuestas.

Cuando se trata de qué hacer en Santiago, recorrer la gastronomía de Factoría Franklin es una de esas experiencias que mezcla tradición, innovación y barrio. Este espacio, instalado en una antigua zona industrial del sector sur de la capital, hoy concentra algunas de las propuestas culinarias más atractivas del Barrio Franklin.

La Factoría Franklin ofrece alternativas para todos los gustos, convirtiéndose en un espacio ideal para recorrer con calma, probar, compartir y entender por qué este centro gastronómico y cultural, se ha posicionado como uno de los más interesantes de la Región Metropolitana.

Qué hacer en Santiago: prueba sabores internacionales en Factoría Franklin

Lazzaroni

Lazzaroni es un lugar perfecto, por si quieres explorar la gastronomía de Factoría Franklin, especialmente si lo tuyo son las pizzas. Este local apuesta por la pizza al modo tradicional napolitano, respetando procesos y recetas clásicas que marcan la diferencia.

Sus masas se elaboran con harina y levadura traídas directamente desde Italia y pasan por un proceso de fermentación de 78 horas, lo que da como resultado una pizza liviana, aireada y llena de sabor. La carta se centra en recetas clásicas, preparadas con ingredientes naturales trabajados a mano, manteniendo la esencia de la tradición italiana.

Horario:

  • Sábado y domingo: 12:30 a 18:30 hrs.
Emperatriz

Ubicado en el segundo piso de la Factoría Franklin, Emperatriz es una parada clave para quienes buscan qué hacer en Santiago a través de los sabores de Latinoamérica. Este restaurante acerca la gastronomía peruana al Barrio Franklin.

En su carta destacan preparaciones clásicas como ceviches, pescado fresco, al estilo del norte de Perú, y lomo saltado con toque limeño que caracteriza a la cocina criolla. Cada plato busca transportar al comensal por las costas, valles y Andes peruanos, convirtiendo la visita en una experiencia gastronómica.

Horario: 

  • 11:00 a 18:30 hrs.

Mirai Food Lab

El espacio combina la producción artesanal de kombucha con un restaurante tipo izakaya, donde el ramen es el gran protagonista.

Su propuesta gastronómica se basa en ramen, elaborado con productos fermentados y materias primas de alta calidad, manteniendo un enfoque en el sabor y la accesibilidad. Además del restaurante, Mirai funciona como tienda, donde es posible encontrar productos artesanales desarrollados en su propio rincón.

Mirai Food Lab aporta una mirada actual a la escena culinaria del Barrio Franklin, posicionándose como uno de los espacios más interesantes para descubrir dentro de Factoría Franklin.

Horario: 

  • Viernes: 12:30 a 16:30 hrs.
  • Sábados y domingos: 12:30 a 17:30 hrs.

Qué hacer en Santiago, si quieres probar sándwiches y picadas en Factoría Franklin

Ají Veneno

El local se especializa en salsas de ají, desarrollando más de 22 variedades que van desde opciones suaves hasta combinaciones de alto nivel de picor, pensadas para distintos paladares.

Además de sus salsas, Ají Veneno ofrece una carta centrada en sándwiches y platos de carne, donde destacan preparaciones como malaya, pollo, mechada y lomo, acompañadas de pastas picantes o versiones sin picante. También suman hamburguesas de carne y doble chorizo, pensadas para compartir.

Los ajíes utilizados en sus preparaciones provienen de proveedores de distintas regiones del país, reforzando una identidad local y artesanal. A esto se agregan alternativas vegetarianas y veganas, incluyendo hamburguesas plant-based, lo que amplía la experiencia para distintos tipos de comensales.

Horario: 

  • Viernes a domingo: 13:00 a 18:00 hrs.

La Fiambrería

La Fiambrería es una de las propuestas más especializadas de Factoría Franklin y un punto clave para quienes buscan qué hacer en Santiago. Se trata de la primera tienda enfocada en charcutería de autor, con una diversa selección de fiambres.

El espacio no solo funciona como tienda, sino también como un lugar de abastecimiento, ya que, además de sus productos, La Fiambrería ofrece insumos.

En su carta destacan tanto los sándwiches en ciabatta, pastrami, porchetta de cerdo y lomo kassler. También cuentan con opciones vegetarianas y veganas, ampliando la experiencia para distintos públicos.

Horario: 

Lunes a domingo: 10:30 a 17:30 hrs.

Qué hacer en Santiago: para comer, compartir y disfrutar en Factoría Franklin

Doña Ostra

Doña Ostra es un verdadero paraíso para los amantes de los productos del mar, a través de sabores frescos y directos desde la costa. Este local de Factoría Franklin se especializa en ostras y mariscos.

Desde ostras frescas, ceviches y distintos pescados, hasta productos como ostiones, almejas, choros, erizos, picorocos y piures. La oferta está pensada tanto para consumir en el lugar como para llevar. Con una atención cercana y familiar, Doña Ostra se ha posicionado como un punto clave dentro del circuito gastronómico del Barrio Franklin.

Horario: 

  • Viernes a domingo: 12:30 a 17:30 hrs.

Weekends 310

Weekends 310 es una propuesta que combina gastronomía, música y ambiente, ideal para quienes buscan qué hacer en Santiago dentro del circuito de Factoría Franklin. Desde 2019, el local se ha posicionado como un espacio donde la experiencia va más allá del plato, apostando por sabores intensos.

Su cocina se centra en preparaciones tipo food & grill y se completa con opciones de brunch, hot dogs, papas fritas, ensaladas, postres y un menú pensado para distintos públicos.

Además, tiene una barra, con mockteles, limonadas, bebidas sin alcohol, cervezas y kombuchas. Weekends 310 es una parada ideal para que vayas a disfrutar en compañía en tu recorrido por la Factoría Franklin.

Horario: 

  • Sábado y domingo: 11:00 a 18:30 hrs.
Lo Más Leído

Leer mas
