¿Qué hacer en Santiago? Explora panoramas nocturnos en la capital

Con la llegada del verano, los santiaguinos buscan aprovechar al máximo su tiempo, y las salidas nocturnas se convierten en una alternativa ideal. ¿Qué hacer en Santiago? La capital cuenta con una amplia oferta de panoramas para disfrutar de noche, que combinan cultura, gastronomía y entretención.

Por eso, desde La Nación te dejamos un recopilado de lugares ideales para visitar en horario nocturno, con opciones seguras y pensadas para disfrutar la ciudad después del atardecer.

Terrazas San Cristóbal

Ubicado en el Barrio Bellavista, en calle Constitución 241, este es el espacio gastronómico más reciente del sector. Se encuentra en las cercanías del Cerro San Cristóbal y de La Chascona, la emblemática casa de Pablo Neruda.

El moderno complejo alberga 11 restaurantes, entre ellos 7 Negronis, Barbazul, Bartolo, Donde Zacarías, Kechua, La Chimba, La Vermutería, Mit Burger, Ozaki, Tapas y Birras y Taquería Los Güeros. Además, cuenta con más de 300 estacionamientos, vigilancia permanente en coordinación con Carabineros y un sistema de seguridad compuesto por 200 cámaras de televigilancia.

El horario general del centro comercial es de domingo a miércoles, de 8:00 a 2:00 horas, y de jueves a sábado, de 8:00 a 3:00 horas, aunque cada local podrá definir su propio funcionamiento.

Teatro Municipal de Santiago

Si te preguntas ¿qué hacer en Santiago? desde una mirada cultural y nocturna, el Teatro Municipal de Santiago es un imperdible. Con una programación de danza, música y ópera de primer nivel, es ideal para disfrutar espectáculos durante la tarde y noche. Ubicado en Agustinas 794, a pasos del Cerro Santa Lucía, se posiciona como uno de los principales panoramas culturales del centro de la capital.

Dentro de su cartelera 2026, destaca El lago de los cisnes, uno de los ballets más famosos del mundo que se presentará del 9 al 20 de enero, con funciones a las 19:00 horas. La obra contará con bailarines invitados de la Ópera de París, entre ellos Ines McIntosh, Primera Bailarina, y Shale Wagman, bailarín de la misma compañía.

Otro panorama destacado es Reflejos de Macondo – El expoconcierto, una experiencia escénica inmersiva que combina música e imagen para homenajear el universo de Gabriel García Márquez. La propuesta invita a sumergirse en los paisajes del realismo mágico inspirados en Cien años de soledad, con funciones el viernes 6 y sábado 7 de marzo, ambas a las 19:00 horas

Sky Costanera

Disfrutar de una mirada nocturna de la ciudad desde las alturas es una experiencia única, y el Sky Costanera ofrece esa vista.

Es uno de los rascacielos más altos de Sudamérica, ofrece una vista panorámica de 360 grados de la capital a más de 300 metros de altura. Desde allí es posible apreciar puntos icónicos como el Cerro San Cristóbal, la Cordillera de los Andes y otros atractivos turísticos de Santiago.

Ubicado en el Cenco Costanera, el mirador funciona de lunes a domingo, de 10:00 a 22:00 horas. Las tarifas son de $20.000 para mayores de 13 años, $6.000 para niños de 5 a 12 años, mientras que los menores de 4 años entran gratis.

Barrio Italia

Uno de los barrios más emblemáticos de la capital, Barrio Italia es una excelente opción para quienes se preguntan ¿qué hacer en Santiago? y buscan un panorama cultural y nocturno. Su identidad combina galerías de arte, arquitectura patrimonial, talleres creativos, tiendas boutique y una variada oferta gastronómica.

Abierto durante toda la semana, el sector alberga espacios como Bodega Italia, El Cachafaz y Estación Italia. Además, de lugares para comer y compartir como el Ristorante y Trattoria Da Noi, con cocina italiana tradicional, o Ruca Bar, una buena alternativa para iniciar la noche con una carta de cócteles y tapas, junto al tradicional Bar del René, uno de los puntos nocturnos más reconocidos del sector.

Para llegar a Barrio Italia en transporte público, una de las mejores opciones es la Línea 5 del Metro de Santiago. Puedes bajar en la estación Irarrázaval para acceder por avenida Irarrázaval; en la estación Santa Isabel, ideal para ingresar por la calle del mismo nombre; o en la estación Parque Bustamante, si prefieres llegar por Francisco Bilbao y recorrer el barrio a pie.