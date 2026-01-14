¿Qué hacer en Santiago? Lagunas y paisajes de agua a pocos kilómetros de la capital

Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y buscan panoramas naturales fuera de la ciudad, las lagunas cercanos a la capital aparecen como una alternativa ideal para paseos por el día, caminatas, actividades recreativas y momentos de desconexión.

Desde La Nación te recomendamos una selección de lagunas fuera de Santiago para planificar una salida distinta y disfrutar del entorno natural que rodea a la capital.

Laguna Negra – Parque el Yeso

Un trekking de alta montaña permite descubrir Parque El Yeso, un espacio de más de 15 mil hectáreas de naturaleza prístina, donde se esconde la Laguna Negra, uno de los paisajes más imponentes del sector y vecino del Embalse El Yeso.

Ubicada en la comuna de San José de Maipo, dentro del valle del río Yeso, la ruta contempla un sendero de trekking de 13,5 kilómetros que invita a recorrer uno de los tesoros naturales del Cajón del Maipo, entre montañas, valles y formaciones geológicas características de la alta cordillera.

La Laguna Negra tiene su origen en la acumulación de nieve y en los depósitos morrénicos dejados por el glaciar Echaurren Norte. El avance y retroceso del hielo, junto con la erosión y el arrastre de sedimentos hacia el valle, generaron un embalsamiento natural que dio forma a este cuerpo de agua, hoy considerado una huella visible de la acción glacial en los Andes Centrales.

El acceso al sector es limitado, no es apta para el baño y solo se permite mediante la compra previa de entradas a través de Chiletur.

@martinhowardg Conociendo la Laguna Negra en el Cajón del Maipo 🌊☀️⛰️ Por el momento solo pueden ir con guías certificados o touroperadores autorizados, lo pueden revisar en este link asociacionparquecordillera.cl/red-de-parques/embalse-el-yeso/ ♬ sonido original – Martin Howard

Laguna Esmeralda – Melipilla

Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y buscan escapar del calor, esta laguna ubicada en la comuna de Melipilla aparece como una alternativa cercana y accesible. Rodeada de bosque y áreas verdes, se encuentra a poco más de una hora de la capital, ideal para una escapada por el día.

El acceso es por la caletera de la Autopista del Sol. Se trata de una laguna artificial formada entre 1990 y 1992, producto de napas subterráneas que afloraron durante la extracción de áridos utilizada en la construcción de la autopista.

El recinto es privado y de acceso pagado, pero cuenta con una oferta variada de panoramas: camping, juegos inflables acuáticos, kayak, zonas de picnic, mesas de ping pong y una cervecería artesanal, lo que la convierte en un espacio pensado para disfrutar en familia o con amigos.

El recinto funciona todos los días entre las 09:00 y las 20:00 horas. Para conocer valores, normas de ingreso y disponibilidad de actividades, se recomienda revisar el sitio web del camping Laguna Esmeralda.

Laguna Piedra Roja – Chicureo

Otro panorama ideal para disfrutar en familia es la Laguna Piedra Roja, ubicada en Chicureo, comuna de Colina, a solo 30 minutos de Santiago. Esta laguna artificial es un espacio recreativo al aire libre, pensado para pasar el día en un entorno tranquilo.

Durante el año ofrece diversas alternativas de entretención, como canchas de beach vóley, multicanchas de básquetbol y fútbol, mesas de ping pong, taca-tacas, áreas de picnic, juegos infantiles y minigolf, lo que la convierte en un panorama versátil para grandes y chicos.

El recinto cuenta con 80 mil metros cuadrados de aguas navegables y un Club Náutico, desde donde se pueden arrendar botes a remo para paseos familiares, además de kayaks y canoas. También se ofrecen clases de navegación a vela para quienes buscan una experiencia más activa en la laguna.

Parque Laguna Carén – Pudahuel

Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y buscan un panorama diferente, el Parque Laguna Carén se presenta como una alternativa ideal para la pesca recreativa y el disfrute en un entorno familiar.

Ubicado en la comuna de Pudahuel, este espacio forma parte del Parque Científico Tecnológico Laguna Carén de la Universidad de Chile.

La pesca deportiva es una de sus principales actividades, junto a prácticas acuáticas como el remo y el canotaje. El parque también cuenta con zonas habilitadas para picnic y amplios espacios para la observación de aves, lo que permite disfrutar de una jornada al aire libre en contacto con la naturaleza.

Dentro del recinto es posible acceder al Cerro Amapolas, un mirador con vistas abiertas del sector. El acceso está debidamente señalizado y es exclusivo para personas, ya que no se permite el ingreso de mascotas.

El parque es de acceso pagado y no está permitido el baño en la laguna. Funciona entre las 09:00 y las 18:00 horas, con ingreso habilitado para peatones y ciclistas.