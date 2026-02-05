Qué hacer en Santiago: locales imperdibles para tomar matcha

Cuando buscas qué hacer en Santiago, muchas personas buscan panoramas que mezclen sabor, experiencia y bienestar. En ese cruce aparece el matcha, un té verde japonés, que se ha vuelto todo un éxito en distintas tiendas y cafeterías de la Región Metropolitana.

Desde locales dedicados exclusivamente a esta bebida hasta cafeterías de especialidad que lo reinterpretan con creatividad, Santiago ofrece una ruta diversa para quienes quieren probar matcha en sus distintas versiones, tradicional, latte, frutal, tonic o incluso en formato listo para llevar.

Qué hacer en Santiago: locales especializados en matcha y té

Matcha Addict

Dirección: Parque Arauco, Av. Pdte. Kennedy 5413, local 250c, Las Condes, Región Metropolitana.

Este espacio nació para encontrar el matcha perfecto, ese verde vibrante, sin amargor, de textura suave y sabor umami.

Tras años recorriendo barras y cafeterías en ciudades como Tokio, París, Londres y distintas ciudades de Estados Unidos, sus creadores decidieron traer a Chile lo que no encontraban en la escena local, un lugar dedicado 100% al matcha. Así nació Matcha Addict, reconocido como el primer matcha bar de especialidad en Chile.

Aquí puedes probar el matcha tradicional preparado al estilo japonés,en sus versiones latte y smoothie e incluso cócteles, por si te llama la atención la cultura japonesa.

Natutea

Dirección: Miraflores 352, Santiago Centro, Región Metropolitana.

Natutea es una alternativa ideal para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren explorar el matcha y el mundo del té.

El espacio destaca por su amplia variedad, más de 100 opciones entre hierbas, tés, blends, berries, especias, cafés y hongos. Además del matcha tradicional, ha reinventado esta bebida con una línea de matchas frutales, entre las opciones se encuentran el Mango Matcha, Maqui Matcha, Frutilla Matcha y el Matcha Latte Clásico, pensado para quienes prefieren sabores más puros y cremosos.

Qué hacer en Santiago: dónde tomar matcha en Providencia

Singular Coffee Roasters

1)Dirección: Barrio Italia, Girardi 1569, Región Metropolitana.

2)Dirección: Lastarria, Merced 295A, Región Metropolitana.

3)Dirección: Providencia, Suecia 161, Región Metropolitana.

Singular Coffee Roasters es una parada clave en el recorrido del matcha, para quienes quieren disfrutar de estos sabores. Este proyecto nació en 2014 en el corazón de Barrio Italia con el objetivo de promover y fortalecer la cultura del café de especialidad a nivel local.

Aunque su foco principal es el café, Singular ha incorporado el matcha de manera creativa dentro de su carta. Entre sus imperdibles destaca el Affomatcha, una versión fresca y dulce que combina helado artesanal de vainilla, un shot de matcha y crumble. A esto se suma su Matcha Latte con un toque de miel, disponible tanto en versión fría como caliente.

Actualmente, Singular Coffee Roasters cuenta con sucursales en Vitacura y Los Leones, además de los otros puntos en la ciudad ya nombrados, convirtiéndose en una excelente opción para sumar matcha a tu ruta por la capital.

La Jungla Plants & Coffee

Dirección: Av. Italia 1187, Local 3, Providencia, Región Metropolitana.

La Jungla es uno de esos lugares que aparecen cuando buscas qué hacer en Santiago y quieres tomar matcha en un entorno distinto, rodeado de plantas y con una propuesta que mezcla cafetería de especialidad y tienda botánica.

Este espacio invita a bajar el ritmo y disfrutar la experiencia desde otro lugar. Entre sus opciones más llamativas está el Caramel Matcha, una versión más dulce y reconfortante, ideal para quienes se están iniciando en el mundo del matcha, y el Matcha Tonic, una preparación fresca y burbujeante que combina el carácter vegetal del té verde japonés con notas cítricas y efervescentes.

Además del matcha, La Jungla funciona como tienda de plantas y accesorios, lo que transforma la visita en un panorama completo.

ZenLab

Dirección: General Salvo 20, Providencia, Región Metropolitana.

ZenLab es una gran propuesta para quienes buscan qué hacer en Santiago, mientras recorren las calles de la ciudad y descubrir nuevos lugares. A diferencia de otras cafeterías, ZenLab se especializa en matcha y superalimentos, incluyendo el bienestar en cada persona.

Cuentan con matcha en lata y preparados funcionales pensados para ofrecer energía limpia, combinando matcha japonés orgánico con ingredientes adaptógenos como melena de león y reishi.

Además, en ZenLab también puedes encontrar productos premium de té verde japonés orgánico, diseñados para ofrecer beneficios como energía sostenida, enfoque mental y alto contenido de antioxidantes.