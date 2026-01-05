¿Qué hacer en Santiago?: Los mejores lugares para trabajo remoto

El trabajo remoto llegó para quedarse y, con ello, Santiago ha ido sumando espacios pensados para quienes buscan buena conexión, ambientes agradables y ubicaciones estratégicas.

Por eso, si te preguntas qué hacer en Santiago y quieres cambiar de escenario para trabajar, desde La Nación te dejamos una selección de los mejores lugares para trabajo remoto.

Cafetería & Cowork SomosZen

Para quienes buscan qué hacer en Santiago y prefieren trabajar en el casco histórico de la ciudad, a pasos de Plaza de Armas, SomosZen Cafetería & Cowork se presenta como una alternativa cómoda y bien ubicada.

Situado en Paseo Bandera 620, piso 3, el espacio funciona al interior de uno de los edificios patrimoniales del centro.

El cowork destaca por ser amplio y luminoso, y cuenta con dos salas privadas para reuniones, además de áreas comunes pensadas para el trabajo remoto. Su propuesta se complementa con café de especialidad y una cuidada selección de repostería sin azúcar, que incluye opciones veganas.

El recinto atiende de lunes a viernes, entre las 8:30 y las 20:00 horas, y los sábados, de 10:00 a 20:00 horas.

Espacio Citic

Ubicado en Barrio Italia, en Av. Condell 1337, Espacio Citic ofrece un entorno versátil pensado para el trabajo creativo y colaborativo. El cowork cuenta con tres salas de uso flexible, además de cafetería, wifi gratuito y casilleros para mayor comodidad.

Las salas están destinadas a reuniones, prácticas, eventos, seminarios y talleres, y deben ser agendadas previamente.

Entre ellas destaca la Sala Terraza, ubicada en el segundo piso, ideal para actividades grupales; la Sala Jardín, situada en el primer piso, pensada para reuniones o eventos corporativos y con vista a los jardines; y la Sala Piso Tres, especialmente acondicionada para las artes escénicas.

El espacio funciona de lunes a viernes, entre las 8:30 y las 19:00 horas, aproximadamente, y los sábados: de 9:00 a 14:00 horas.

Taller 1

Para quienes buscan qué hacer en Santiago y prefieren un entorno con identidad artística, Taller 1 se presenta como una alternativa distinta dentro de la ciudad. Ubicado en General Salvo 20, en Providencia, este espacio funciona en lo que antiguamente fueron las oficinas de la revista Paula, uno de los hitos del periodismo nacional.

Hoy, el recinto opera como un cowork de carácter cultural, con intervenciones artísticas, amplios espacios de trabajo y una comunidad creativa diversa. El lugar cuenta con salas compartidas, oficinas privadas y salas de reuniones, disponibles para reservar por hora, tanto para talleres como para reuniones de equipo, previa reserva a través de su sitio web.

Taller 1 abre de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 22:00 horas, y los sábados, de 10:00 a 18:00 horas.

Cowork Cenco – Costanera Center

Si te preguntas ¿qué hacer en Santiago? y buscas un lugar para trabajar de forma remota sin salir del circuito urbano, el Cowork Cenco es una alternativa práctica y accesible.

Ubicado en el segundo piso del Costanera Center, en Av. Andrés Bello 2425, Providencia, este espacio permite combinar jornadas de trabajo con pausas para recorrer el mall o tomar un café.

El cowork, que está decorado con varias plantas, cuenta con acceso liberado y gratuito, y funciona de lunes a domingo, entre las 10:00 y las 20:00 horas, ideal para quienes necesitan un punto cómodo y bien conectado en plena ciudad.

Work/Café de Banco Santander

Santander Chile cuenta con una amplia red de sucursales Work/Café en distintos puntos de Santiago, que funcionan como espacios de cowork con wifi gratuito, mesas de trabajo y áreas cómodas tanto para clientes como no clientes.

Además, varios locales disponen de salas de reuniones y espacios colaborativos, con salas exclusivas para clientes Santander, junto a una cafetería integrada que ofrece 40% de descuento los lunes y 30% de martes a jueves, pagando con tarjetas Santander.

El local más grande de Santander en la capital, y uno de los más grandes a nivel mundial, se encuentra ubicado en Agustinas 920. Este recinto de tres pisos combina espacios de cowork y atención bancaria, con 21 salas de reuniones, una barra de café ubicada en el centro del espacio y wifi gratuito, pensado para el trabajo remoto y las reuniones.

A esto se suma su operación como sucursal bancaria, con módulos de atención, estaciones con ejecutivos especializados y zonas de espera, ofreciendo una experiencia integral para clientes, no clientes y empresas.

Con más de 42 locales en la capital, a continuación dejamos un recopilado de algunas de las principales sucursales disponibles en Santiago.

Santiago Centro

Universidad Católica: Av. Libertador Bernardo O’Higgins 340

Bellas Artes: Miraflores 222

Santiago Downtown: Alameda 1.449, Local 6, Torre 2

Plaza de Armas: Portal Bulnes 495

Universidad de Chile: Ahumada 52

Providencia

Providencia: Av. Providencia 2.259

Pedro de Valdivia: Av. Nueva Providencia 1.877

Manuel Montt: Av. Manuel Montt 65

Las Condes