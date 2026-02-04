Qué hacer en Santiago: lugares con aire japonés en la capital

Para quienes buscan qué hacer en Santiago, la ciudad siempre ofrece nuevos panoramas, a través de su gastronomía, sus espacios verdes y rincones de contemplación, la capital permite acercarse a Japón, sin necesidad de viajar.

Desde restaurantes y cafeterías inspiradas en Japón hasta jardines y viveros que invitan a la calma y el contacto con la naturaleza, estos lugares con aires japoneses se han convertido en panoramas ideales para desconectarse del ritmo urbano. Una ruta perfecta para quienes quieren explorar la cultura japonesa desde distintos ángulos, combinando sabores, paisajes y experiencias únicas dentro de la ciudad.

Qué hacer en Santiago: gastronomía japonesa para viajar con el paladar

Oishi

Dirección: Av Libertador Bernardo O’Higgins 2548, Santiago, Región Metropolitana.

Este restaurante es uno de los puntos imperdibles si lo que buscas es qué hacer en Santiago explorando sabores japoneses auténticos. Oishi se presenta como un café–restaurante japonés con un ambiente acogedor y moderno, ideal tanto para una comida relajada como para una salida con amigos o en pareja.

En su carta se puede recorrer gran parte de la cocina japonesa tradicional, con preparaciones como el ramen shoyu, elaborado con caldo a base de dashi y salsa de soya, fideos caseros, chashu y nori, además de clásicos como el okonomiyaki de mariscos, una tortilla japonesa que combina camarón y calamar con salsa tonkatsu. Ideal para quienes buscan una experiencia japonesa en la Región Metropolitana.

Maruy

Dirección: Av. Providencia 2169, Local 79, Providencia, Región Metropolitana.

Maruy se ha consolidado como un panorama ideal dentro de la Región Metropolitana para quienes buscan vivir la cultura japonesa.

Aquí puedes disfrutar desde bebidas como café americano, latte o matcha latte, hasta una variada pastelería japonesa que incluye dorayaki, taiyaki, onigiris y mochis, perfectos para experimentar sabores tradicionales japoneses sin salir de la capital.

Además, el local destaca por su diseño pensado para fotos, con rincones decorados que invitan a capturar el momento, haciendo de Maruy no solo sea una experiencia gastronómica, sino también un spot estético.

@akemishior1 Que ricas las cafeterías japonesas, ojalá abran más, es lo más cerca que voy a estar de Japón con mi sueldo 🍡👺🎏 Está cafetería se llama maruy, queda en 📍Av. Providencia 2169, local 79 Abren de martes a sábado y que rico el matcha que venden 🫶🏻 #chile #japonfood #pasteleria #cafeteria #recomendacion ♬ ゆっくり楽しく – LoFi Siberinyan

Cultura japonesa en Santiago: jardines y espacios verdes para la contemplación

Jardín Japonés

Dirección: Parque Metropolitano de Santiago, Pedro de Valdivia Nte, Providencia, Región Metropolitana.

El Jardín Japonés es uno de los panoramas más emblemáticos para conectar con la naturaleza y la estética nipona sin salir de la ciudad. Está ubicado en el Parque Metropolitano de Santiago, en el Cerro San Cristóbal, con acceso principal por la calle Pedro de Valdivia Norte.

Al recorrer sus senderos te encontrarás con elementos clásicos del paisajismo japonés, estanques con flores de loto, puentes de madera, molinos de agua tradicionales, faroles de piedra y una pérgola en estilo japonés, todo rodeado de vegetación.

Su atmósfera tranquila lo hace ideal para pasear en pareja, en familia o simplemente para pausar la rutina y conectar con el ambiente asiático. Además, desde algunos puntos se obtienen vistas panorámicas a la ciudad.

Bonsái Nebari

Dirección: Simón González 6727, Santiago, La Reina, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago, aquí puedes descubrir y acercarte al mundo de los bonsáis, una tradición japonesa. Este jardín y vivero, alberga más de 20 especies diferentes de bonsáis y plantas relacionadas.

Bonsái Nebari también funciona como vivero especializado, con asesoría para el cuidado de estos árboles en miniatura. Su enfoque en plantas y estética japonesa lo hace un panorama interesante para quienes buscan experiencias relacionadas con esta cultura dentro de la Región Metropolitana.

Pueblito los Dominicos – Jardín de Bonsái

Dirección: Av. Apoquindo 9085, Las Condes, Región Metropolitana.

Aunque es más conocido por su artesanía chilena, el Pueblito también incluye un pequeño jardín de bonsáis dentro de sus áreas verdes, donde se exhiben árboles en miniatura que reflejan la tradición nipona de cultivo y estética zen.

Recorrer este lugar es una experiencia agradable para quienes buscan conocer sobre la cultura japonesa mezclando aspectos artesanales y tranquilidad, después de pasear por los puestos y talleres, puedes detenerte a contemplar los bonsáis o simplemente descansar bajo los grandes árboles que bordean las plazas y senderos del pueblito.