Qué hacer en Santiago: panoramas al aire libre en el Pueblito Las Vizcachas

Si estás buscando qué hacer en Santiago, el Pueblito Las Vizcachas se posiciona como uno de los panoramas al aire libre más completos de la Región Metropolitana. Ubicado en la comuna de Puente Alto, este espacio rodeado de naturaleza y con una programación diversa ofrece experiencias que combinan cultura, entretención y contacto directo con el entorno natural.

Desde festivales internacionales y actividades educativas, hasta espacios pensados para la familia y el descanso, este pulmón verde invita a vivir el verano de otra manera.

Qué hacer en Santiago: panoramas educativos para aprender y disfrutar en familia

Granja de Animales

Este espacio invita a conectarse con la naturaleza y el mundo animal, promoviendo la conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. La granja educativa permite conocer e interactuar con distintas especies, aprendiendo sobre su hábitat, alimentación y características principales. Entre los animales que podrás ver se encuentran alpacas, chivos, ovejas, ponys, conejos, pavos reales y cisnes, entre otros.

Diseñada tanto para niños como para adultos, la granja ofrece una experiencia tranquila y didáctica, perfecta para recorrer con calma, observar la fauna y disfrutar del entorno natural que caracteriza al Pueblito Las Vizcachas.

Biblioparque

Si estás buscando qué hacer en Santiago, Biblioparque es una excelente alternativa para conectar con la lectura en medio de la naturaleza. Este nuevo espacio cultural se instala en el Pueblito Las Vizcachas como un punto de encuentro pensado para disfrutar en familia, rodeado de árboles, fauna y aire fresco.

Su propuesta está orientada a la divulgación científica, ecológica y ambiental, acercando los libros y la cultura a la comunidad. Además del préstamo y lectura de libros, el espacio ofrece actividades como mediación lectora, cuentacuentos, kamishibai, teatro infantil y talleres científicos y ambientales, convirtiéndose en un panorama educativo y recreativo ideal para niños, niñas y adultos.

Qué hacer en Santiago: distintas experiencias al aire libre en el Pueblito Las Vizcachas

Tianfu

Si buscas un panorama al aire libre, el Festival de Luces Tianfu es una experiencia que mezcla cultura, arte y tecnología en un entorno natural. Este evento transforma el Pueblito Las Vizcachas en un lugar iluminado, con esculturas monumentales, figuras fantásticas, animales gigantes, flores luminosas y escenarios inspirados en la tradición oriental.

Se trata del festival de luces chinas más grande de Latinoamérica y llega por primera vez a Puente Alto como una experiencia internacional que conecta la cultura china con el paisaje local.

El festival estará disponible hasta el 28 de marzo de 2026, funcionando de martes a viernes entre las 18:30 y las 00:00 horas, mientras que sábados y domingos se extiende hasta las 00:30 horas.

Entradas: a la venta a través de Ticketplus

Horarios: martes a viernes de 18:30 a 00:00 hrs / sábados y domingos hasta 00:30 hrs.

Paseos en Kayak gratuito

Este servicio es completamente gratuito y funciona por orden de llegada, lo que lo convierte en una de las actividades favoritas de quienes visitan el parque.

El recorrido se realiza en la laguna navegable del recinto y permite disfrutar de una vista panorámica del entorno natural, ideal para desconectarse del ruido de la ciudad y vivir un momento tranquilo.

El uso del kayak está permitido para personas mayores de 18 años y para niños y niñas desde los 4 años, siempre que estén acompañados por un adulto. El servicio funciona de martes a domingo, entre las 10:00 y las 18:00 horas, tomando número previamente.