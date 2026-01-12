Home Viajes "¿qué hacer en santiago? paseos por humedales cercanos a la ciudad..."

¿Qué hacer en Santiago? Paseos por humedales cercanos a la ciudad

En las cercanías de la Región Metropolitana, distintos humedales ofrecen panoramas naturales para caminar, observar aves y reconectarse con el entorno, a corta distancia de la gran ciudad.

Benjamin Diaz
Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y buscan panoramas naturales en sus alrededores, los humedales cumplen un rol clave en la conservación ambiental, el resguardo de la biodiversidad y la mitigación de los efectos del cambio climático. Muchas veces invisibilizados, hoy son  alternativas accesibles para caminatas, observación de aves y salidas familiares al aire libre.

Desde La Nación te recomendamos una selección de humedales cercanos a Santiago, ideales para desconectar del ritmo urbano y reconectarse con la naturaleza.

Humedal Batuco

A solo 30 kilómetros al norponiente de Santiago, en la comuna de Lampa, el Humedal de Batuco eso uno de los ecosistemas más relevantes de la Región Metropolitana. 

Este pulmón verde se extiende por sectores de Lampa, Quilicura y Tiltil, y tiene como eje central la Laguna de Batuco, un cuerpo de agua fundamental para el equilibrio ecológico del territorio.

El área destaca por su alta biodiversidad, con más de 70 especies de aves registradas, entre ellas la garza, la loica, el zorzal, el chercán y el trabajador, además de especies de mayor valor simbólico como el Siete Colores, el Cisne de Cuello Negro y la Garza Cuca.

Humedal Carampu

Para quienes busquen qué hacer en Santiago y busquen algo al sur poniente, este humedal ubicado al interior del Parque El Trapiche, en la comuna de Peñaflor, se ha transformado en uno de los espacios naturales más atractivos del sector. Su principal característica es un amplio espejo de agua que funciona como hábitat para una rica avifauna y flora acuática.

En el lugar habitan más de 80 especies, entre ellas aves nativas como el Siete Colores, el Pato Real, la Garza Grande o el Pato Colorado. A esto se suma la presencia del coipo, uno de los roedores más grandes de Sudamérica, y la rana chilena, especie endémica que puede vivir hasta 20 años y alcanzar los 30 centímetros de longitud.

El recinto abre de jueves a domingo, con horario de verano entre las 10:00 y las 20:00 horas. La entrada tiene un valor de $2.000.

Humedal de Mantagua

Si te preguntas qué hacer en Santiago y buscas una escapada con aire marino, el Humedal de Mantagua aparece como una alternativa ideal. Ubicado en la localidad de Ritoque, en la comuna de Quintero, Región de Valparaíso, este ecosistema esta a poco más de una hora y media de la capital.

Su principal atractivo está en la diversidad de ecosistemas que conviven en un mismo espacio. En una superficie acotada confluyen bosques nativos, un extenso campo dunar, quebradas, borde costero y el cuerpo de agua del humedal.

Además, uno de los rasgos más reconocibles de Mantagua es la línea ferroviaria que cruza el humedal, espacio donde conviven, con más de 70 especies registradas entre residentes y migratorias. 

Parque Humedal Río Maipo

Para quienes buscan una escapada natural vinculada al mar y a los ríos, el Parque Humedal Río Maipo se presenta como un panorama imperdible en la Región de Valparaíso. 

El área cuenta con una superficie aproximada de 60,3 hectáreas y se emplaza en el sector cercano a la desembocadura del río Maipo, entre las comunas de Santo Domingo y San Antonio. En este punto, el río conforma un hábitat de alto valor ecológico, funcionando como sitio de nidificación, alimentación, refugio y descanso para aves limnícolas, acuáticas, terrestres y marinas, varias de ellas en categoría de conservación.

La avifauna del humedal es especialmente dinámica y estacional. Además de albergar numerosas especies de forma permanente, el santuario forma parte de una de las rutas migratorias más importantes de América, recibiendo cada año miles de aves provenientes del hemisferio norte. 

