Home Viajes "qué hacer en santiago: pizzas al paso que debes probar en la capi..."

Qué hacer en Santiago: pizzas al paso que debes probar en la capital

Desde porciones al estilo Nueva York hasta pizzas dobladas en formato portafolio, estas pizzerías de Santiago ofrecen opciones rápidas y sabrosas para comer al paso mientras recorres la Región Metropolitana.

Natalia Hess
Comparte esta noticia
Qué hacer en Santiago: pizzas al paso que debes probar en la capital

Si eres fanático de la pizza y te gusta descubrir lugares nuevos para comer en la ciudad, en Santiago existen varias pizzerías que ofrecen opciones rápidas y sabrosas. Desde recetas italianas tradicionales hasta porciones al estilo neoyorquino y la famosa pizza portafolio, la capital tiene distintos locales donde disfrutar de este clásico.

Para quienes buscan qué hacer en Santiago, recorrer las pizzerías que venden pizzas al paso puede ser un panorama simple pero muy sabroso. Estos locales se han hecho populares por ofrecer porciones rápidas, formatos fáciles de llevar y combinaciones de ingredientes que van desde lo más tradicional hasta opciones más creativas.

Qué hacer en Santiago: pizzas al paso con estilo italiano y porciones al estilo Nueva York

Pizzería Da Bruno

Dirección: Triana 857, Providencia, Región Metropolitana.

En su carta se pueden encontrar varias opciones ideales para comer al paso, desde preparaciones clásicas hasta diferentes combinaciones. Entre las más conocidas está la Marinara, preparada con salsa de tomate, ajo, orégano y albahaca, además de la tradicional Margherita, con salsa de tomate, mozzarella fior di latte, grana padano y albahaca.

También destacan alternativas como la Diavola, con salame napoli picante, la Puttanesca, que incluye aceitunas negras, alcaparras y anchoas, o la Quattro Formaggi, preparada con mozzarella, gorgonzola, ricotta y pecorino romano.

Las pizzas se preparan con ingredientes italianos como pecorino romano, mozzarella fior di latte, provola affumicata y grana padano, lo que les da un sabor auténtico y una textura característica. 

@yerkoaf

Pizzeria da bruno 🍕 Ubicado a pasos de metro Salvador encontre esta pizzeria al mas puro estilo italiano, esta focaccia estaba deliciosa #pizza #focaccia #chile #comida #fyp #foodie #food #delicioso #salado #pizzeria #comidaalpaso #santiagodechile #santiago #pizzalover

♬ REAL GANGSTA LOVE – Trueno

Big O’ Pizza

Dirección: Av. Providencia 2322, Región Metropolitana.

Big O’ Pizza, es una pizzería inspirada en el estilo de Nueva York y conocida por sus grandes porciones ideales para comer al paso.

El local ofrece la posibilidad de comprar rebanadas individuales, una opción perfecta para quienes quieren algo rápido mientras recorren la ciudad. También cuentan con pizzas medianas y grandes, pensadas para compartir.

Entre sus variedades destacan la Cheese, con salsa de tomate, mozzarella y parmesano, la clásica Pepperoni, con queso y pepperoni y la Veggie, que incluye pimentones, cebolla morada, aceitunas negras y champiñones. 

Otras opciones del menú incluyen la Pesto Margarita, con tomates cherry y salsa de pesto de albahaca, la Tropical, con pepperoni y piña, y la Pollo Ranch, que combina pollo, cebolla morada y salsa ranch.

@larutadelpaladar

Pizza al paso 👀? Caminando por avenida providencia nos dió antojito de pizza y qué increible cuando te encuentras estos lugares para comerte solo un trocito porque o no tienes tanta hambre o no tienes plata para comprarte una piksa más grande ajaja😸. • • • #pizza #foodtiktok #recommendations #providencia #chile #fyp

♬ Pizza Italia – Cajus Grabmeier

Qué hacer en Santiago: pizzas en formato portafolio listas para llevar

Di’Varas Pizzas y Pastas

Dirección: Antonio Varas 364, Local 101, Providencia, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres una pizza rápida para llevar, otra alternativa es Di’Varas, un local que destaca por ofrecer pizzas en formato portafolio.

Este formato consiste en doblar la pizza dentro de un envoltorio tipo cartera o portafolio, lo que facilita llevarla mientras caminas o recorres la ciudad. Además, el local también acepta pago con Junaeb.

En su carta se pueden encontrar varias pizzas tradicionales de 32 centímetros. Entre ellas destaca la Margherita, preparada con salsa pomodoro, albahaca, mozzarella fior di latte y grana padano. 

Otras opciones incluyen la Salame, con salame dolce, la Diavola, con salame picante y aceitunas y la Quattro Formaggi, que combina mozzarella, ricotta, gorgonzola y grana padano.

Peppe Restobar

Dirección: P.º Bulnes 228, Santiago, Región Metropolitana.

Entre sus preparaciones destacan opciones como la Margarita, hecha con pomodoro San Marzano, mozzarella y hojas de albahaca, o la Pepperoni, preparada con salsa de tomate, mozzarella y pepperoni con un toque de orégano. También cuentan con versiones como la Marinara, con pomodoro, ajo y orégano.

El menú incluye además combinaciones más contundentes como la Pizza Rúcula y jamón serrano, con prosciutto y parmesano, o la Caprichosa, con alcachofas, aceitunas, champiñones y jamón.

Otras alternativas del local son la 4 Quesos, con queso de cabra, queso azul, mozzarella y parmesano; la Pastrami, con lonjas de pastrami y pesto, y la Pizza Brava, preparada con longaniza, ají verde y cebolla morada.

Con su variedad de preparaciones, este local se convierte en otra opción para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren disfrutar una pizza rápida en la capital.

@pepperestobar

¿Ya probaste la pizza más práctica y deliciosa del centro? Así se hace y así se disfruta nuestra pizza portafoglio En Peppe Pizza te traemos la auténtica experiencia napolitana en formato callejero. Estamos en Paseo Bulnes 228, a pasos del Metro Moneda y Metro Almagro. Y atento a nuestra promo: 3 variedades de pizza portafoglio Margarita, Pepperoni y Jamón + bebida¡a solo $4.000! Pasa por la tuya hoy mismo y descubre por qué todos hablan de Peppe. Auténtica, cómoda, irresistible. #pizza #napolitana #santiago #chile #paseobulnes

♬ sonido original – Peppe Restobar
Source Texto: La Nación / Foto: Viator
Comparte esta noticia
Natalia Hess https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
“No me acuerdo”, la respuesta más repetida...

Según publicó La Tercera, tras salir de la inconciencia, el testimonio del exconvencional no fue abundante. Los detectives consultaron qué había pasado y si tenía indicios de presuntos atacantes, a lo que el sujeto respondió que “no recordaba nada”.

Leer mas
Internacional
Nicolás Zepeda vuelve al banquillo este martes en Fran...

Será la tercera vez que el chileno enfrente a la justicia francesa por este caso. El acusado recibió previamente dos condenas de 28 años de cárcel por asesinato premeditado, la última dictada en diciembre de 2023. Sus abogados apelaron ese fallo ante el Supremo francés, denunciando supuestos “defectos” en el proceso judicial.

Leer mas
Vanguardia
Cantante argentino Alico presenta en Chile su nuevo si...

El artista, uno de los exponentes más importantes de la cumbia al otro lado de la cordillera, llega con esta canción del género “cuarteto argentino”, con la que pretende hacerse un espacio dentro del mercado local.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Natalia Hess
13
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/