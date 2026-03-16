Qué hacer en Santiago: pizzas al paso que debes probar en la capital

Si eres fanático de la pizza y te gusta descubrir lugares nuevos para comer en la ciudad, en Santiago existen varias pizzerías que ofrecen opciones rápidas y sabrosas. Desde recetas italianas tradicionales hasta porciones al estilo neoyorquino y la famosa pizza portafolio, la capital tiene distintos locales donde disfrutar de este clásico.

Para quienes buscan qué hacer en Santiago, recorrer las pizzerías que venden pizzas al paso puede ser un panorama simple pero muy sabroso. Estos locales se han hecho populares por ofrecer porciones rápidas, formatos fáciles de llevar y combinaciones de ingredientes que van desde lo más tradicional hasta opciones más creativas.

Qué hacer en Santiago: pizzas al paso con estilo italiano y porciones al estilo Nueva York

Pizzería Da Bruno

Dirección: Triana 857, Providencia, Región Metropolitana.

En su carta se pueden encontrar varias opciones ideales para comer al paso, desde preparaciones clásicas hasta diferentes combinaciones. Entre las más conocidas está la Marinara, preparada con salsa de tomate, ajo, orégano y albahaca, además de la tradicional Margherita, con salsa de tomate, mozzarella fior di latte, grana padano y albahaca.

También destacan alternativas como la Diavola, con salame napoli picante, la Puttanesca, que incluye aceitunas negras, alcaparras y anchoas, o la Quattro Formaggi, preparada con mozzarella, gorgonzola, ricotta y pecorino romano.

Las pizzas se preparan con ingredientes italianos como pecorino romano, mozzarella fior di latte, provola affumicata y grana padano, lo que les da un sabor auténtico y una textura característica.

Big O’ Pizza

Dirección: Av. Providencia 2322, Región Metropolitana.

Big O’ Pizza, es una pizzería inspirada en el estilo de Nueva York y conocida por sus grandes porciones ideales para comer al paso.

El local ofrece la posibilidad de comprar rebanadas individuales, una opción perfecta para quienes quieren algo rápido mientras recorren la ciudad. También cuentan con pizzas medianas y grandes, pensadas para compartir.

Entre sus variedades destacan la Cheese, con salsa de tomate, mozzarella y parmesano, la clásica Pepperoni, con queso y pepperoni y la Veggie, que incluye pimentones, cebolla morada, aceitunas negras y champiñones.

Otras opciones del menú incluyen la Pesto Margarita, con tomates cherry y salsa de pesto de albahaca, la Tropical, con pepperoni y piña, y la Pollo Ranch, que combina pollo, cebolla morada y salsa ranch.

Qué hacer en Santiago: pizzas en formato portafolio listas para llevar

Di’Varas Pizzas y Pastas

Dirección: Antonio Varas 364, Local 101, Providencia, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres una pizza rápida para llevar, otra alternativa es Di’Varas, un local que destaca por ofrecer pizzas en formato portafolio.

Este formato consiste en doblar la pizza dentro de un envoltorio tipo cartera o portafolio, lo que facilita llevarla mientras caminas o recorres la ciudad. Además, el local también acepta pago con Junaeb.

En su carta se pueden encontrar varias pizzas tradicionales de 32 centímetros. Entre ellas destaca la Margherita, preparada con salsa pomodoro, albahaca, mozzarella fior di latte y grana padano.

Otras opciones incluyen la Salame, con salame dolce, la Diavola, con salame picante y aceitunas y la Quattro Formaggi, que combina mozzarella, ricotta, gorgonzola y grana padano.

Peppe Restobar

Dirección: P.º Bulnes 228, Santiago, Región Metropolitana.

Entre sus preparaciones destacan opciones como la Margarita, hecha con pomodoro San Marzano, mozzarella y hojas de albahaca, o la Pepperoni, preparada con salsa de tomate, mozzarella y pepperoni con un toque de orégano. También cuentan con versiones como la Marinara, con pomodoro, ajo y orégano.

El menú incluye además combinaciones más contundentes como la Pizza Rúcula y jamón serrano, con prosciutto y parmesano, o la Caprichosa, con alcachofas, aceitunas, champiñones y jamón.

Otras alternativas del local son la 4 Quesos, con queso de cabra, queso azul, mozzarella y parmesano; la Pastrami, con lonjas de pastrami y pesto, y la Pizza Brava, preparada con longaniza, ají verde y cebolla morada.

Con su variedad de preparaciones, este local se convierte en otra opción para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren disfrutar una pizza rápida en la capital.