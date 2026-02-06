Qué hacer en Santiago: recorre las tiendas del Callejón Asiático de Mallplaza Los Dominicos

Si te interesa todo lo que tenga que ver con el mundo asiático y te preguntas qué hacer en Santiago, el Callejón Asiático de Mallplaza Los Dominicos se ha convertido en un punto imperdible. Este espacio reúne gastronomía, tiendas, entretenimiento y propuestas visuales que permiten recorrer distintos imaginarios asiáticos sin salir de la ciudad.

Desde referencias a la cultura japonesa, pasando por el k-pop, el diseño kawaii y la comida callejera coreana, este rincón ofrece un panorama ideal para ir con amigos, vitrinear, probar sabores distintos y vivir experiencias que mezclan tradición, modernidad y cultura en un solo lugar.

Cultura japonesa: sabores, estética urbana y objetos para visitar

Shibuya

Shibuya es una de las paradas imperdibles si quieres sumergirte en una versión más contemporánea de la cultura japonesa. Inspirado en el famoso cruce de Tokio, este local apuesta por una estética urbana y moderna.

Su propuesta gira en torno al bubble tea, con una carta variada que incluye sabores como taro, cacao y matcha, además del clásico bubble tea. Es un espacio ideal para hacer una pausa, probar nuevas bebidas y vivir una experiencia que conecta directamente con la cultura urbana de Shibuya.

Toois

Toois es una tienda perfecta si estás explorando qué hacer en Santiago y quieres llevarte objetos decorativos y útiles con estética kawaii. Ubicada dentro del Callejón Asiático en Mallplaza Los Dominicos, este espacio combina papelería, artículos de organización, accesorios y productos de arte con un enfoque visual colorido y adorable, muy inspirado en tendencias japonesas y asiáticas.

Aquí puedes encontrar desde cuadernos, stickers y planners, hasta accesorios pequeños para tu escritorio o mochila. Al visitar esta tienda, puedes descubrir detalles útiles y estéticos para tu vida diaria, con esa vibra linda y particular que tanto gusta dentro de la cultura asiática.

¿Qué hacer en Santiago si te interesa la cultura coreana?

Koychi

El espacio combina gastronomía y entretenimiento, ya que cuenta con luces neón y música k-pop, que acompañan una carta inspirada en la comida callejera coreana. Dentro de su propuesta destacan las preparaciones de pollo frito con distintas salsas, platos de arroz, fideos y recetas tradicionales que remiten directamente al street food de Corea del Sur.

Entre sus mejores platos, aparece el Tteokbokki Rose, Japchae, Kimchi Pajeon, Bulgogi y distintas opciones más. Koychi propone una experiencia completa que mezcla sabores, música y estética, reflejando cómo la cultura coreana se ha integrado con fuerza en la escena gastronómica de Santiago.

@mitogonzalez_ ¡100 LUGARES CON COMIDA ASIÁTICA EN CHILE EN UN AÑO 🍗! #4 KOYCHI 🇰🇷 📍 Mallplaza Los Dominicos, Las Condes Uno de mis lugares favoritos para comer pollo frito estilo coreano en Santiago. Su nueva sucursal está en el Callejón Asiático y está muy bonito para tener una gran experiencia 🥢🍲🇰🇷 Mi invitada de hoy es Cami ❤️ PRECIOS 🍗: Kun mandu $8.990 Tteokkochi frito $9.990 Boneless de pollo frito mixto doble $26.980 Bibimbap con carne $13.990 Papas spicy grande $4.000 Bebida coreana $3.500 #AsiaEnChile100 🇰🇷🐥🥢 ♬ sonido original – Mito González ✌🏻

Gangnam Market

Gangnam Market es una parada clave dentro del Callejón Asiático de Mallplaza Los Dominicos y quieres llevarte un pedazo de la cultura asiática a casa. Este supermercado asiático reúne una amplia selección de productos importados, con foco especial en Corea, pero también con referencias a otros países de Asia.

En sus estanterías es posible encontrar snacks populares, ramen instantáneo de distintos niveles de picor, bebidas, dulces, salsas, helados, condimentos y productos básicos para cocinar recetas asiáticas en casa.

Qué hacer en Santiago con cultura asiática: estética, música y comunidad

Frikiados

Esta tienda se ha posicionado como un espacio pensado especialmente para quienes disfrutan de productos que mezclan diseño, identidad y fanatismo por la cultura asiática.

En Frikiados puedes encontrar una amplia variedad de artículos, desde bolsos y mochilas, hasta accesorios, papelería, organizadores, lápices y objetos para el hogar. El local ofrece productos que van desde lo funcional hasta lo decorativo, siempre con un fuerte componente visual. Es un lugar ideal para vitrinear, encontrar regalos distintos o sumar pequeños detalles a tu día a día.

K-Box

Este karaoke propone una experiencia completamente inmersiva, con 8 salas temáticas, cada una con un estilo, colores y ambientación distinta, pensadas para que cada visita se sienta diferente.

Las salas van desde ambientes intensos y dramáticos hasta espacios coloridos y lúdicos, con capacidad para grupos pequeños y grandes.Es un panorama ideal para ir con amigos, celebrar cumpleaños o simplemente desahogarse al ritmo del pop asiático y hits internacionales.