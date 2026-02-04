Qué hacer en Santiago: restaurantes con premios internacionales que tienes que probar

Saber qué hacer en Santiago cuando se trata de comer bien, es una invitación a recorrer una ciudad que hoy brilla en los rankings gastronómicos más importantes del mundo. La capital chilena se ha convertido en un centro culinario donde conviven restaurantes que ponen en valor el producto local.

Estos lugares no solo destacan por sus sabores, sino también por los reconocimientos que los posicionan en el mapa gastronómico latinoamericano y global. Si buscas panoramas memorables, esta selección reúne rincones que tienes que probar al menos una vez.

Qué hacer en Santiago: alta gastronomía premiada en Vitacura

Boragó

Dirección: Costanera Sur S.J.E. de Balaguer 5970, Vitacura, Región Metropolitana.

Boragó es uno de los restaurantes más emblemáticos de Santiago y un verdadero ícono de la cocina chilena a nivel internacional. El local fue reconocido en Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, alcanzando el puesto número 6 del ranking, consolidándose como uno de los mejores restaurantes de Latinoamérica.

Su menú cambia con las estaciones y se inspira en ingredientes nacionales, integrándolos en preparaciones que combinan técnica con sensibilidad.

Es una experiencia gastronómica que invita a explorar la diversidad natural de Chile a través de sabores, texturas y aromas únicos. Con cada servicio, los comensales se adentran en una narrativa culinaria.

Casa las Cujas

Dirección: Alonso de Córdova 2467, Vitacura, Región Metropolitana.

Casa Las Cujas es uno de esos lugares que aparecen siempre cuando se habla de qué hacer en Santiago si buscas una experiencia gastronómica de alto nivel ligada al mar.

El restaurante alcanzó el puesto número 14 en el ranking Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, obteniendo además el Highest New Entry Award, reconocimiento que destaca a la mejor nueva entrada del listado.

Su carta tiene productos icónicos del litoral chileno como ostras, machas, locos y centolla real de la Patagonia, con platos emblemáticos como la Caleta Las Cujas y el arroz ahumado en caldo de centolla. Todo se sirve en un espacio que recuerda la vida costera.

Qué hacer en Santiago: sabores contemporáneos y cocina de autor

Domani

1)Dirección: Plaza Pedro de Valdivia 2025, Providencia, Región Metropolitana.

2)Dirección: Cerro el Plomo 5630, Local 201 Las Condes, Región Metropolitana.

3)Dirección: Manuel Montt, Granaderos 1328, Providencia, Región Metropolitana.

4)Dirección: Tobalaba 1145, Providencia, Región Metropolitana.

En 2025, Domani Pizza fue reconocida a nivel internacional al quedar en el puesto número 46 del ranking World Artisan Pizza Chains, además de recibir el premio a Pizzería Revelación del Año.

Se centran en fermentaciones cuidadas y toppings de alta calidad, con recetas que equilibran tradición italiana y creatividad. El resultado son pizzas livianas y sabrosas, pensadas tanto para quienes buscan clásicos, como para quienes quieren probar combinaciones distintas.

Yum Cha

Dirección: La Herradura 2722, Providencia, Región Metropolitana.

Cuentan con una propuesta centrada en el té y el producto chileno, este pequeño restaurante ha conquistado tanto al público local como a comensales de distintas partes del mundo.

En 2025, Yum Cha fue reconocido internacionalmente al posicionarse en el puesto número 28 del ranking Latin America’s 50 Best Restaurants, un hito que confirma el impacto de su propuesta dentro de la escena gastronómica regional.

Su cocina se construye desde la dedicación y la evolución constante, con platos que dialogan con el té, la estacionalidad y una mirada contemporánea del producto chileno.

Qué hacer en Santiago: experiencias gastronómicas dentro de hoteles

DeMo Magnolia

Dirección: Huérfanos 539, Santiago, Región Metropolitana.

Si estás explorando qué hacer en Santiago, Demo Magnolia es un lugar que tienes que visitar. Ubicado dentro del Hotel Magnolia, este restaurante se ha convertido en uno de los referentes de la cocina contemporánea chilena.

En 2025, Demo Magnolia alcanzó el puesto número 31 en el ranking Latin America’s 50 Best Restaurants. Su cocina se basa en el producto local y una ejecución precisa, con menús que cambian constantemente y que buscan contar una historia desde el territorio chileno.

Karai by Mitsuharu

Dirección: W Santiago, Isidora Goyenechea 3000, piso 4, Las Condes, Región Metropolitana.

Este restaurante, ubicado en el Hotel W Santiago, fusiona la tradición nikkei con productos chilenos, logrando una propuesta contemporánea y original que ha captado la atención de críticos y comensales.

En la edición 2025 de Latin America’s 50 Best Restaurants, Karai alcanzó el puesto número 45.

El menú suele incluir creaciones que resaltan mariscos y productos locales con toques nikkei, desde nigiris con ingredientes chilenos hasta preparaciones que equilibran acidez, textura y umami. Con un ambiente sofisticado y diseño zen, Karai ofrece una experiencia gastronómica que va más allá del simple comer.