Qué hacer en Santiago: shows de stand up comedy imperdibles para lo que queda de marzo

Marzo sigue trayendo panoramas para quienes buscan reírse y pasar un buen rato en la capital. Desde comediantes consagrados hasta shows más íntimos, distintos escenarios de la ciudad preparan presentaciones de stand up con rutinas cargadas de anécdotas y humor cotidiano.

Si estás pensando qué hacer en Santiago durante lo que queda del mes, estos espectáculos de comedia se posicionan como una buena alternativa para salir en la noche, disfrutar con amigos y descubrir nuevas rutinas de algunos de los humoristas más conocidos.

Qué hacer en Santiago: noches de stand up en Providencia con figuras del humor chileno

Luis Slimming

Dirección: Seminario 614, Providencia, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y te gusta el humor en vivo, una buena alternativa es el show “Armando Chistes”, protagonizado por el comediante chileno Luis Slimming, conocido por su estilo directo y sus rutinas cargadas de anécdotas cotidianas.

El espectáculo se realizará en el Comedy Restobar, un espacio dedicado al stand up comedy que regularmente reúne a comediantes nacionales para presentaciones en vivo. En esta ocasión, el humorista presentará una nueva jornada de su show “Armando Chistes”, donde mezcla observaciones del día a día con su característico humor.

Fecha: 17 de marzo

Hora: 19:30 horas

Lugar: Comedy Restobar

GOTH

Dirección: Seminario 614, Providencia, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres disfrutar de una jornada de humor en un formato más cercano, los shows del GOTH llegarán al escenario del Comedy Restobar con un espectáculo pensado para reírse de lo cotidiano.

El show propone una experiencia más directa con el público, donde el grupo comparte historias, anécdotas y observaciones que han marcado su recorrido en la comedia e historia como amigos. En este formato íntimo, el humor se vive de cerca y cada función se vuelve distinta gracias al GOTH.

Fechas:

21 de marzo – 18:00 horas

28 de marzo – 18:00 horas

Lugar: Comedy Restobar

Qué hacer en Santiago: noches de stand up con humor cotidiano y experiencias personales

Pame Leiva

Dirección: Independencia 043, Puente Alto, Región Metropolitana.

Si quieres disfrutar de una noche de humor, la comediante chilena Pamela Leiva llegará al Comedy Restobar con su espectáculo “Pruébate este chiste”.

La rutina mezcla humor, experiencias personales y situaciones cotidianas que conectan con el público, abordando temas como el amor propio, las relaciones y la vida diaria con el estilo cercano que caracteriza a la comediante. El show forma parte de las presentaciones especiales del mes de la mujer y promete una jornada cargada de risas.

Fecha: 31 de marzo

Hora: 21:00 horas

Lugar: Ruta 78 Bar & Food

Erwin Padilla y Claudio Merlín

Dirección: Constitución 61, Providencia, Región Metropolitana.

Si te gusta el stand up, los comediantes Erwin Padilla y Claudio Merlín presentarán su show “Por la chucha” en el local Calabria.

Tras su paso por el Festival del Huaso de Olmué, Padilla regresa con una nueva rutina acompañado por Merlín, finalista del programa de comedia Coliseo. El espectáculo mezcla chistes, interacción con el público y material en bruto que los comediantes pondrán a prueba durante la jornada.

La presentación promete una noche cargada de humor en Providencia, con una propuesta cercana donde ambos comediantes compartirán parte de sus nuevas rutinas en un formato dinámico y espontáneo.