Qué hacer en Santiago si hay fútbol: las mejores fuentes de soda y bares para ver el partido

Vivir la pasión del fútbol va mucho más allá de los 90 minutos de juego. Si tu grupo de amigos está buscando qué hacer en Santiago cuando juega tu equipo y quieren ir a algún bar o picada para comer en la capital, hay un montón de rincones que mezclan la devoción futbolera con una buen plato de comida.

Para facilitarte la búsqueda, conoce estos cuatro lugares perfectos para vivir la pasión por el balón. Desde picadas universitarias hasta museos futboleros, conoce acá dónde ir a comer y pasar el tercer tiempo.

Qué hacer en Santiago para una tarde de schops en Ñuñoa

Casa Estadio

Ubicado en el corazón de Ñuñoa en Ricardo Lyon 3387, este restaurante temático es apto para todo el público siendo pet-friendly y contando con opciones veganas.

Su menú es variado sea con sus sandwiches “La Fuente Estadio” como el barticciotto churrasco con queso fundido a la plancha y tomate, servido en pan brioche artesanal y acompañado de papas fritas.

Para quienes van en grupo a comentar la fecha del campeonato, la Tabla Casa Estadio con lomo liso, tiritas de pollo apanado, camarones al pil pil, aros de cebolla apanados y papas con queso cheddar, tocino crujiente y cebollín, escoltados por salsas BBQ y Honey. Todo esto, por supuesto, maridado con una excelente selección de cervezas.

Un museo futbolero en Yungay

Club Yungay

Para los nostálgicos que buscan qué hacer en Santiago y escapan de las luces de neón o de las pantallas ensordecedoras, Club Yungay ofrece un refugio inigualable.

Ubicado en el histórico barrio homónimo en Portales 2601, esquina Cueto, este espacio no es una excusa para ir a tomar, sino un santuario para vivir el fútbol en su esencia pura.

Este es un museo futbolero, exhibiendo una impresionante colección de más de 1.100 banderines de clubes de todos los rincones del planeta.

La jornada se acompaña con sus pizzas artesanales, donde brillan opciones clásicas como la Margarita, Napolitana y Rúcula, o con una hamburguesa con nombre de futbolistas, como el Alexi Lalas, hecha con tocino, cheddar, cebolla caramelizada y con salsa BBQ.

Qué hacer en Santiago para las mejores promociones

Franco 2×1

Si te preguntas qué hacer cuando hace el hambre y aprieta el bolsillo, este local es un verdadero salvavidas.

Ubicado en Francisco Bilbao 3469 en Providencia, a pasos del Metro Bilbao, es una muy buena picada para estudiantes, trasnochadores y fanáticos que buscan comentar la fecha del campeonato en un ambiente relajado.

Abierto de lunes a sábado, desde el mediodía hasta la medianoche (12:00 a 00:00 hrs), su propuesta va directo al grano: comida chilena contundente y sin pretensiones.

La carta brilla con chorrillanas, completos y hamburguesas. Y haciendo honor a su nombre tiene múltiples opciones dos por uno.

La burger de Boca JR. y la chorrillana Mbappé en Barrio Italia

Fair Play Restobar

Ubicado en Providencia en Rancagua 396, por Barrio Italia, este local transmite todo el deporte en vivo en un ambiente distendido y pet-friendly, ideal para gritar los goles acompañado de tu mascota.

Su carta es un homenaje futbolero, como con sus hamburguesas temáticas como la Boca Juniors hecha con huevo, carne, doble cheddar, huevo a la plancha, huevo frito, cebolla caramelizada y mostaza.

También tiene chorrillanas como La Mbappé Chorrillenne y pizzas de la casa, como el fair play (en formato individual o familiar), con tomate en rodajas, albahaca, mozzarella, salsa pomodoro y la receta secreta de su salsa especial.